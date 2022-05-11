Bir Düş Gördüm beyaz perdeye umut taşıyor

Yönetmen Murat Çeri’nin Bangkok Thai, Nepal, İskandinav ve New York Film Yapımcıları gibi festivallerden ödülle dönen filmi “Bir Düş Gördüm” sinemaseverlerle buluştu. Çeri, filmde çocukluk hatıralarını anlattığı ve unutamadığı bir dünyayı resmetmeye çalıştığını söyleyerek, izleyen herkesin kendisinden bir parça bulacağını aktardı. Çeri “Ben, karanlık, karamsar filmleri sevmiyorum. O yüzden yaptığım işlerde de umut ve sevimlilik olsun istiyorum. Şu korkuya kapılmasınlar; ‘Aman bu sanat filmi. Bu kadar ödül almış, festivallere katılmış, sevdirmez, sıkıcıdır. Bu filme gidilir mi?’ demesinler. Kendim keyif alacağım bir film çektim ki insanlar da keyifle izleyebilsin” dedi. Film Türkiye genelinde, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 19 salonda gösterilecek.

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