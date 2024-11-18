“1919'un 31 Ağustos'u İstanbul'un işgal yıllarında 6 aylık polis memuru olan Cemil, görev yerine giderken Gülhane Parkı'nın kapısında 5 Senegal asıllı Fransız askerinin 2 Müslüman kadın tecavüz girişimini görür. Bu olaya denk gelen polis Cemil bir polis olarak vazifesini yapmak ister ve askerlere ‘Dur' ihtarında bulunur. Askerler sivil halka ateş edip, onları yaralar. Hem de polis Cemil'e silah ile mukavemet ederler. Bunun üzerine bir çatışma çıkar ve çatışma üzerine iki Fransız askeri polis Cemil tarafından öldürülür. Daha sonra polis Cemil işgal güçleri tarafından tutuklanır ve 6 ay İstanbul'da çeşitli cezaevlerinde sorgulanır ve hücre cezasına çarptırılır. 6 ay sonunda kurulan askeri mahkeme Divan- ı Harp işgal güçleri tarafından adil olmayan bir yargılama sonucunda tutuklanarak, 10 yıl cezaya mahkum edilerek, Fransa'ya gönderilir. Polis Cemil Fransız Guyanası'na gider. Meşhur Kelebek filminde de yer alan Şeytan Adası'na gönderilir. İşkence ve eziyet dolu çalışma kamplarında aç ve sefil bir halde ceza süreci başlar. Firar girişimi olur fakat bu firar girişimi başarısızlık ile sonuçlanır. 1926'da Mustafa Kemal Atatürk'e bir mektup yazar ve bu mektup çok da diplomatik bir diller yazılan iyi bir mektuptur. Biz bu mektubu Osmanlı arşivlerinde bulduk. Bu mektuplar proje ile de gün yüzüne çıkacak. O mektuptan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk polis Cemil ile çok ilgilenir”