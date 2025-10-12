Bu sergi Ankara'nın rengini arıyor

Sanem Altaylı, “Geçici anlar kalıcı hislere dönüşür” diyerek Ankara’nın dinamizmini resimlerine yansıttığını söylüyor. Sergide, gündelik hayatın fark edilmeyen detaylarını merkeze aldığını belirten Altaylı, “Herkesin gördüğü ama telaşla geçtiği ayrıntılar, bireysel hatıraları ve geçmişin izlerini yeniden düşündürüyor” dedi. Sanatçı, eserlerinde hem tanıdık hem de yabancı bir atmosfer oluşturmayı amaçladığını ifade ediyor. “Aşina ama düşsel bir dünya kurmak istedim; insan figürleriyle mekanlar iç içe geçiyor” diyen Altaylı'nın sergisi, eserlerde bir mağaza vitrininden süzülen ışık ya da bir binanın cephesine düşen yansımalar, kente dair farklı bir bakış sunuyor. Altaylı, Ankara’nın değişmeyen duygusal ritmini şöyle anlatıyor: “Binalar yıkılır, insanlar değişir ama Ankara Kalesi her Ekim aynı pusun altına girer, aynı is kokusu yayılır.” 'Gri', hep tekdüze olmakla anılan Ankara’yı farklı tonlarıyla yeniden tanımladığını ifade eden Altaylı, “Ankara, kimin baktığına göre renkli ya da renksiz hale gelen anların küçük bir koleksiyonu” diye konuştu. Çankaya’daki sergi, 21 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.