Dünyanın en büyüğü Hatay'da: Bin esir tarafından dağın içi oyularak yapıldı, binlerce kişi görmek için akın etti

Dünyanın en büyüğü Hatay'da: Bin esir tarafından dağın içi oyularak yapıldı, binlerce kişi görmek için akın etti

23:5911/10/2025, Saturday
G: 12/10/2025, Sunday
Hatay'ın Samandağ ilçesinde Roma döneminde bin esir ve yüzlerce köle tarafından dağ içi oyularak yapılan Titus Tüneli ile hemen yanı başındaki kaya mezarları ile ünlü Beşikli Mağara, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken bölgeyi, bu yıl içerisinde 40 bin kişi ziyaret etti.

Samandağ'ın Çevlik Örenyeri yakınında bulunan ve sel taşkınlardan korunmak amacıyla Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle milattan sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Titus Tüneli, dünyanın en büyük yapay tünellerinden biri olarak biliniyor.

Şehrin etrafını dolanarak akıntıların yönünü değiştirip, sel ve taşkınları önleyen tünelin yapımında bin esir ve yüzlerce köle çalıştırıldı.

12 MEZAR BULUNUYOR


Tümüyle dağ içine oyulan bin 380 metre uzunluğunda, 7 metre yüksekliğinde ve 6 metre genişliğindeki tünel, görsel güzelliğin yanı sıra hikayesiyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Tünelin deniz tarafındaki girişine göre sağ tarafta 100 metre kadar uzaklıkta bulunan Beşikli Mağara da bölgenin tarihi değerleri arasında yer alıyor. 

Kaya mezarlarının en geniş ve en ünlülerinden olan Beşikli Mağara'da bölümler halinde 12 mezar bulunuyor. Taş mezarlar, taş sütunlar ve kemerlerin birbirine bağladığı bölümler halinde olup, yukarıdan aşağıya yine taş merdivenlerle iniliyor.

 Kayaların oyulması ile yapılan, yer yer kapıların açıldığı bölümlerdeki sütunlar, sütun başlıkları, kademeler ve üst örtüyü kısmen süsleyen motifler de ilgi çekiyor.

GEÇMİŞE YOLCULUK


Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip olan Titus Tüneli, uzunluğu, yüksekliği ve tamamen insan eliyle yapılmış olmasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. 

Tarih ve doğanın iç içe geçtiği noktada turistler hem geçmişin izlerini görüyor hem de Samandağ'ın eşsiz manzarasında yürüyüş yapma imkanı buluyor. Doğal güzellikleri ve tarihi yapısıyla dikkat çeken bölgeyi, bu yıl içerisinde 40 bin kişi ziyaret etti.

