​Can dostlara kan bağışı da şart ​

Evcil hayvanlar da kan nakline ihtiyaç duyuyor. Acil durumlarda hayat kurtarmak için evcil hayvanların kan grubunu bilmek gerekiyor. Veteriner Hekim Ebru Akbaş, “Köpeklerde 13, kedilerde 3 kan grubu var. Kan grupları köpeklerde pozitif ve negatif olarak, kedilerde ise A, B, AB grubu olarak isimlendiriliyor. Kan nakli sırasında uygun donör bulunamazsa AB tipi kediler, A ve B grubundan alınan kanla tedavi edilebiliyor” dedi. Türkiye’de ilk hayvan kan bankası İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde açılsa da yeterince bağışçı bulunamadığı için hizmet veremedi.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.