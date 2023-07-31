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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı Çarşı'sındaki bitmek bilmeyen altyapı çalışması esnafı isyan ettirdi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak'ta bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşı'sındaki bitmek bilmeyen altyapı çalışması esnafı isyan ettirdi. Bozulan yolun aylardır düzeltilmemesinden dert yanan esnaf, ''Var olanı bozmasınlar yeter'' diye dert yandı.

10:13 . 31/07/2023 Pazartesi
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CHP'li belediyenin çalışmaması esnafı isyan ettirdi.

CHP'li belediyenin çalışmaması esnafı isyan ettirdi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aylar önce başlatılan altyapı çalışmaları hala tamamlanamadı. Bölge esnafı, 2 ay diye söz verilen fakat 6 aydır devam eden çalışmalardan şikayetçi olurken, belediye yetkililerinin çalışmalar için '3 ay daha sürer' ifadelerini kullandığını belirtti.

'Kazdılar bu halde bırakıp gittiler'

Bozulan yolun aylardır düzeltilmemesinden dert yanan esnaf, ''Var olanı bozmasınlar yeter'' dedi. Belediyeden dert yanan esnaf, "'Altyapı çalışması yaağacağız diyerek burayı kazıdılar, bu halde bırakıp gittiler. Buradaki esnaf perişan durumda. Sadece kazı yapmadılar buradaki telekom kablolarına zarar verdiler ve internet yok şuanda. Gördüğünüz demirlere az önce bir kadın takıldı ve düştü. Buradaki esnaf Büyükşehir Belediyesi'nden ve Konak Belediyesi'nden artık çalışma yapmasını istemiyor. Var olanı bozmasınlar yeter.'' dedi.



#İzmir Büyükşehir Belediyesi
#Kemeraltı Çarşısı
#CHP
12 dakika önce
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