CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kemeraltı Çarşı'sındaki bitmek bilmeyen altyapı çalışması esnafı isyan ettirdi

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından aylar önce başlatılan altyapı çalışmaları hala tamamlanamadı. Bölge esnafı, 2 ay diye söz verilen fakat 6 aydır devam eden çalışmalardan şikayetçi olurken, belediye yetkililerinin çalışmalar için '3 ay daha sürer' ifadelerini kullandığını belirtti.

Bozulan yolun aylardır düzeltilmemesinden dert yanan esnaf, ''Var olanı bozmasınlar yeter'' dedi. Belediyeden dert yanan esnaf, "'Altyapı çalışması yaağacağız diyerek burayı kazıdılar, bu halde bırakıp gittiler. Buradaki esnaf perişan durumda. Sadece kazı yapmadılar buradaki telekom kablolarına zarar verdiler ve internet yok şuanda. Gördüğünüz demirlere az önce bir kadın takıldı ve düştü. Buradaki esnaf Büyükşehir Belediyesi'nden ve Konak Belediyesi'nden artık çalışma yapmasını istemiyor. Var olanı bozmasınlar yeter.'' dedi.