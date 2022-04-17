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Hayat Çocuk yanınıza kulak verin
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Çocuk yanınıza kulak verin

Hayatın güzel yanları olduğu kadar baş etmekte zorlanılan durumlar da yaşanabiliyor. Kişinin benlik duygusu zayıfsa çocuk yanı daha ağır basıyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Çocuk yanınıza kulak verin ​
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Hayatın güzel yanları olduğu kadar baş etmekte zorlanılan durumlar da yaşanabiliyor. Kişinin benlik duygusu zayıfsa çocuk yanı daha ağır basıyor. Bu insanlar zor koşullarla baş edemediğini söyleyen NP Feneryolu Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Selvinaz Parlak, “Yetişkin tarafımızla içimizdeki çocuğun duygularını bastırarak gerçek dışı çözümlere değil o an ihtiyacımız olan gerçek çözümlere odaklanmalıyız. Duygular sakinleşmediğinde çocuk tarafımız, daha yoğun duygular yaşayacak. Olayın boyutu çok şiddetli ise sağlıklı bir yetişkin de olsak travmanın etkisiyle çok güçsüz ve çaresiz hissedebiliriz. Olayın şiddeti yüksek ise profesyonel destek almak önemli” şeklinde konuştu.

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