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Çocuklar da güneş gözlüğü kullanmalı

Dışarı çıkmak için can attığımız şu günlerde en çok göz sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Çocuklar da güneş gözlüğü kullanmalı
Op. Dr. Burcu Usta Uslu

Dışarı çıkmak için can attığımız şu günlerde en çok göz sağlığına dikkat edilmesi gerekiyor. Hava kapalı olsa da güneş gözlüğü takılmasını tavsiye eden Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Burcu Usta Uslu, güneşin zararlı etkilerini en aza indirgemek için güneş gözlüğü kullanımına çocukluktan itibaren başlanması gerektiğini söyledi.

Çocukların yetişkinlere göre dışarıda daha çok vakit harcadığını kaydeden Uslu, “Çocukların göz merceklerinin ultraviyole ışınlarını süzme kapasitesinin daha az oluyor. Tüm hayatımız boyunca aldığımız ultraviyole hasarının kümülatif etkisini düşündüğümüzde, aslında güneş gözlüğü kullanımına küçük yaşlardan itibaren başlanması önem taşıyor” diye konuştu. Uslu sözlerini şöyle sürdürdü: “Dışarıda geçirilen tüm vakitlerde, hava kapalı da olsa mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalı. Güneşin en dik olduğu 10:00-16:00 saatleri arasında mümkünse dışarıda olunmamalı. Güneş gözlüğü seçerken camların UVA & UVB ışınlarını en az yüzde 99 süzmesine dikkat edilmeli.”

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