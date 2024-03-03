Dergilik: Yürü kardeşim Filistin için

Değinmeler...

İzdiham, yeniden okuruyla buluştu. Yaren Parlak yönetimindeki derginin 54. sayısı "Tüm yolculuklar eve doğrudur" mesajıyla çıktı. Dergiye, Huriye Öykü Civan, Muhammed Salih Yıldız, Rümeysa Kocaman, Thomas More, Gökhan Özcan, Adem Eyüp Yılmaz, Halil Ecer, Mihraç Cerrahoğlu, Ali Lidar, Seda Nur Bilici, Hüseyin Hakan, Kader Çakır, Yasin Kara, Erhan İdiz, Seda Nur Durur, Ahmet Enis Gürcan, Emine Şimşek Aşkıner, Çiğdem Yazıcı, Şeyma Gürün, Halil İbrahim Kuruçay, Melek Bölükbaşı, Melike Kılıç, Reyhan Yılmaz, İbrahim Varelci, Eda, Yağız Yılmaz, Faruk Sarıkavak, Muzaffer Bilsin ve Dilek Kartal gibi isimler destek veriyor.





Yürü kardeşim...

Edebiyat, fikir, kültür ve sanat dergisi Çare, kış sayısıyla raflardaki yerini aldı. “Sırların sırrına ermek için” üst başlığıyla yayımlanan dergiyi Mustafa Mete yönetiyor. 2018’den bu yana yayınını sürdüren Çare’nin 19. sayısının kapağını Anadolu Ajansı’ndan alınmış bir fotoğraf süslüyor. Fotoğrafın altında Nuri Pakdil’den bir dize: Yürü kardeşim / Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin. Arka kapakta da Esra Beşli’nin çizimi ve Sezai Karakoç’un Alınyazısı Saati şiirinden bir bölüm var. Yeni sayıya Filistin’de devam eden insanlık dramıyla ilgili yazılarla giriyoruz. Okuru Gazze’de yaşanan dramı düşünmeye çağıran bu bölümün yazarları Arif Erdem Akbaş, Mehmet Turhan, Betül Yüce, Lütfiye Çiftçi, Nuh Kılıçarslan, Esma Pınar Kavalcı, Gülnaz Eliaçık Yıldız ve Mehmet Önder Karakaş. Kış sayısının söyleşi konuğu Yozgatlı şair İsmail Karakurt. Şairle Mehmet S. Fidancı konuşmuş. İlhan Kayhan da söyleşiden ayrı olarak şairin son kitabını değerlendirmiş. Bu sayının şairleri Nuh Kılıçaslan, Mustafa Mete, Mustafa Tünay, İlhan Kayhan, M. Türkmen Asyalı ve Nejla Nur Eser. Kamil Büyüker, yüz yaşına ulaşan Abbas Sayar hakkında bir metin kaleme almış. Selçuk Küpçük, içe dokunan bir metinle dergide. Ahmed Güner Sayar’ın yazısının başlığı, Böyle Ferman Eyledi Cahit: Haydi Abbas. 48 sayfalık dergiye çizim, fotoğraf ve yazılarıyla on sekiz isim daha katkı sunuyor. Yozgat'ta, 'her mevsim bi dene çıkar'ılan dergiye, caredergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0 541 878 16 66 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Çare'den:

Doğru görürsen her ağaç bir şiirdir. Kök, gövde, kabuk, dal, budak arasındaki içli dışlı olmak fikrini yaşadım. Ben onların rüyasını sözcüklerle gördüm. Ağaçlar da rüya görürler. Ben bu rüyayı kitaba dönüştürdüm. Sonuçta Matt Haig'ın dediği gibi, “Kitapların sadece rüya gören ağaçlar olduğunu düşünmeyi seviyorum.” İsmail Karakurt

Biz artık Gazze'deyiz!

İki ayda bir yayımlanan Ruhsatsız, okuruyla buluştu. M. Burak Çelik’in yönetimindeki derginin yazıişleri sorumlusu Kadir Tepe. Tepe, Biz Artık Gazze’deyiz başlıklı giriş yazısında, “Yıllardır açık hava hapishanesinde yaşayan ve sistemli bir şekilde zulme uğrayan Filistin halkının yanındayız” diyerek, şehit Filistinlilere ve (Irak’ta şehit olan) askerlerimize rahmet diliyor. 120 sayfalık Ruhsatsız’a şiirle, şiire de Eray Sarıçam’ın Yahudiler Bir Gün Ölecek başlıklı çalışmasıyla giriyoruz. Ruhsatsız 06’da aralarında M. Burak Çelik, Muharrem Demirci, Kadir Daniş, Elif Yıldız, Can Ülgen ve Zeynep Karaca’nın bulunduğu 28 şair yer alıyor. Ayrıca Robert Bly, Stefan Zweig ve Aleksandr Sergeyeciç Puşkin’den birer çevri şiir de var. Bu sayının dosya konusu Filistin. Sekiz yazarın katkı sunduğu dosyanın girişindeki Edward Said’e ait sözü buraya alayım: Vatanı olmayan bir insan, yazmayı vatanı yapar. Direnişe selâm şehitlere rahmet. Ruhsatsız’ın hikâyecileri, Hamza Eren Sarıçam’la Arif Semih Sulubulut. Bir de çeviri var: Çalınan Gömlek. 1972’de suikaste uğrayan Filistinli yazar Gassan Kanafani’den Eren Sarıçam çevirmiş. Can Ülgen, Ziyan Bülteni isimli kitabı Fabrik Kitap’tan çıkan Sami Uluğ’la konuşmuş. Dergiye katkı sunan diğer yazarlar, Sefa Fırat, Serdar Aydın ve Bayram Tayyip Yaslıca. “Dinozorlar giremez” sloganıyla yayımlanan dergiye, ruhsatsizdergi@gmail.com e posta adresinden ulaşılabilir.

Alatlı ve Levi için

Dil ve Edebiyat dergisi, 182. sayıya ulaştı. Üzeyir İlbak’ın genel yayın yönetmeni olduğu derginin yönetiminden Zafer Acar, yazıişlerinden de Elif Tokkal sorumlu. Derginin bu sayıdaki şairleri Zafer Acar, M. Hüseyin Özer, İhsan Kurt, Ahmet Aktan, Nurettin Durman, Abdurrahman Adıyan, Kübra Okudan Apaydın, Mehtap Yıldız, Zeynep Yıldırım ve Emre Dadaş. İlbak’ın Alev Alatlı ve Mario Levi yazısıyla başlıyoruz dergiyi okumaya. Erdoğan Erbay, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesini yazmış. Murat Ertaş’ın metninin başlığı İsmet Özel’in “Mazot” Şiiri. Cahit Zarifoğlu’nun Avrupa gezileri hakkındaki çalışmanın altında Ertuğrul Aydın imzası var. Sencer Torun, İran sineması üzerine ilgi çekici bir yazı kaleme almış. Serpil Tuncer, Yusuf Yıldırım ve Musa Yaşaroğlu bu sayının hikâyecileri. İsmail Güleç, Zafer Acar, Ahmet Özdemir, Şeyda Başer Eroğlu, Muhsin Duran ve Ayşe Kasap 96 sayfalık dergiye deneme ve makaleleriyle katkı sunmuşlar. Nurettin Durman’dan ramazanı hatırlatan bir dizeyle bitireyim: Baktım ki çocuktum yaşım daha ne ki / Güzel okurdu sabah ezanlarını hafız babam. Dil edebiyat ve kültür dergisine, dilveedebiyatdergisi@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 581 69 12 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Erhan Genç

4 SORU: ERHAN GENÇ

1- Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Yakın zamana kadar diyebilirdiniz fakat itiraf etmek gerekirse son dönemde dergileri sosyal medyada gördüklerimizin dışında pek takip ettiğim söylenemez. Pandemi sonrası birçok alışkanlığımız gibi okurluk alışkanlıklarımız da değişti.

2- Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Bir dönem Türk Edebiyatı, Dergâh, Mahalle Mektebi, Post Öykü gibi dergileri sıkı bir şekilde takip ettim. Bir ürün yayımlamasam da düzenli olarak takip ettiğim dergilerden çok şey öğrendiğimi, belki ilk yazma heveslerimi buralardan devşirdiğimi ifade edebilirim.

3- En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Son olarak Cümle dergisine katkıda bulunmuştum. Rasim Özdenören özel sayısı için Hışırtı üzerine bir analiz yazısıydı bu. Son zamanlarda öykü yazmadığım için ürün olarak yalnızca kitap eleştiri veya deneme türünde yazılarla ve kitaplarım hakkında gelen röportaj teklifleri üzerinden dergilere katkıda bulunuyorum.

4- Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Son olarak Dergâh dergisi kapanmadan önce Mustafa Özel hocanın kült romanlar üzerinden yazdığı derinlikli yazıları çok dikkatimi çekmişti. Her sayı mutlaka ve zevkle okurdum.



