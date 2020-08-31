Minik Mustafa'nın hayata tutunması 300 bin liraya bağlı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yaşayan ve bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Seyithan Çimen’in iki yaşındaki oğlu Mustafa Çimen, anne karnında kemik sertleşmesi hastalığına yakalandı. Doğduğunda 25 gün yoğun bakımda kalan Mustafa Çimen, yoğun bakım sonrası 9 alçılı tedavi ve bir ameliyat geçirdi.

Şu anda iki yaşında olan Mustafa bebeğin boyun, kafatası şekli, kolları ve bacaklarının tekrardan düzelmesi için 300 bin liraya ihtiyaç duyduklarını belirten baba Seyithan Çimen, tedavisinin sadece özel hastanelerde yapıldığını aktararak yetkililer ve hayırseverlerden destek beklediklerini söyledi.

İHA Kemik sertleşmesi hastalığı ile dünyaya gelen iki yaşındaki Mustafa, hastalığı nedeniyle yürüyemiyor ve oturamıyor.

Çimen, ’’Mustafa 2 yaşında, hastalığa anne karnında yakalandı. Çocuğumuz fiziki olarak ayakları, kolları, boynu ve kafa şekli bozukluğu var. Hastalık her yerine vurmuş. En üst düzeyde, şiddeti en ağır olan hastalık maalesef, çocuğumuzu 2 yıldır tedavi etmeye çalışıyoruz. İlk anne karnında 6 aylıkken sorunu doktorlar söyledi, doğduğu zaman 25 gün yoğun bakımda kaldı.

Çıktıktan sonra tedavisine başladık, çocuğun ayakları dokuz alçı bir ameliyat geçirdi. İstanbul, Ankara’da doktorlara götürdük, her gittiğimizde bir ay kaldık, ağır bir tedavi olduğu için her doktor yapamaz. Kollar, ayaklar, boyun ve kafatası için doktorları bulduk yapabilecek olanlar da özel olduğu için kendi el haklarını istiyorlar.

İHA Mustafa'nın tedavisi için 300 bin lira gerektiğini belirten baba Seyithan Çimen, yetkililerden yardım istedi.

"Rahatsızlığı fiziksel, zekada bir problem yok"

Çok büyük bir maliyet değil, kollar ve eller için 100 bin lira, omurga, kafa şekli ve omurgada yapılırsa 300 bin lirayı bulur. Bu ücret bulunursa, Allah’ın izniyle oğlum sağlığına kavuşacak, rahatsızlığı fiziksel, zekada bir problem yok. Yaşına göre 6 ay geride geliyor, o da hastalığın etkeni.

Hiçbir anne ve baba evladının saçının teline zarar gelmesini istemez, tek talebimiz yaradanımızın kullarından biri çıkıp bunu üstlenmesi ve çocuğumuzun şifasını bulması. Sonuçta bu bir can elimizden geldikçe ailesi olarak yapmaya çalıştık. Hayırsever bir insanımız gerçekten Allah için bize yardımda bulunmasını istiyoruz’’ dedi.

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FOTOĞRAF 10 Diyarbakır'da yaşayan Karakoç çifti, geçen yıl akraba ziyareti için gittikleri İstanbul'da rahatsızlanan 2 aylık oğulları Alperen'i hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tetkiklerde Alperen'e, nadir görülen ve 'Gevşek bebek sendromu' olarak da bilinen SMA tanısı konuldu. 4 çeşidi bulunan SMA'nın en ağır ve en ölümcülü SMA Tip 1'le savaşan Alperen'e, 4 ayda bir hastalığın ilerlemesini yavaşlatan tedavi uygulanmaya başladı. Uygulanan tedavinin bir sonuç vermediğini belirten anne Ayni Karakoç, oğlunun her geçen gün gözünün önünde eridiğini ve tek çocuğunu kaybetmek istemediğini söyledi. Karakoç, oğlunun yaşama tutunabilmesi için umudunu, Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanan ve SMA hastaları için geliştirilen ama sadece 2 yaşından küçük hastalara uygulanan tedaviye bağladı. Başarı oranının yüzde 98 olduğunu belirten anne Karakoç, Alperen'in 18 aylık olduğunu ve 6 aylık bir süreleri kaldığını belirtti. Tedavi için 2,3 milyon dolar gerektiğini söyleyen Ayni Karakoç, sosyal medyadan açtığı hesap ve kurduğu internet sitesi ile 6 ay içinde paranın bulunması için destek bekliyor. Hayırseverlerden oğlunun hayatta kalmasına destek olmalarını isteyen Karakoç, şunları söyledi: Alperen rahatsızlanınca İstanbul'da hastaneye götürdük. Doktor SMA hastalığından şüphelendi. Yapılan test sonucunda Alperen'e SMA teşhisi konuldu. Spinraza nusinersen tedavisine başlandı. 2'nci ayından bu yana hep bu tedaviyi uyguluyoruz ama elimizde bir sonuç yok. Benim çocuğum gün geçtikçe gözümün önünde eriyor. Ben çok kötü oluyorum. Amerika'da bir tedavi çıkmış. Zolgensma tedavisi. Maliyeti 2,3 milyon dolar. Bu tedavinin Alperen'e uygulanmasını istiyorum. Alperen'in sadece 6 ayı var. Çünkü 2 yaşından sonra bu tedavi uygulanmıyor ve bu hastalığın başka tedavisi olmadığı için bütün SMA çocukları hayatlarını kaybediyor. Ben de çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Hayırseverlere sesleniyorum. Sesimi duyun, Alperen'in hayatta kalmasına destek olun. Tek çocuğum ve doğacak çocuklarımda da SMA olma riski Alperen kadarmış. Onun için Alperen'i kaybetmek istemiyorum. Minik Alperen'in kurtulması için sadece 6 ayı kaldı: Fiyatı 2.3 milyon dolar 2 yaşından sonra yapılamıyor Diyarbakır'da yaşayan Karakoç çiftinin minik oğlu Alperen'e, nadir görülen Spinal Müsküler Atrofisi (SMA) tanısı konuldu. Alperen'in 2 yaşına gelmeden uygulanması gereken ve fiyatı 2,3 milyon dolar olan tedavisi için sadece 6 ayı kaldı. 25 yaşındaki anne Ayni Karakoç, tek çocukları Alperen'i kaybetmek istemediğini belirterek hayırseverlerden oğlunun hayatta kalmasına destek olmalarını istedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Bursa'da iki yıl önce hayatlarını birleştiren Ayşe (27) ve Erhan (38) Sarı çiftinin bebekleri Ali Osman'a, 6 aylıkken götürüldüğü hastanede, halk arasında 'gevşek bebek' sendromu olarak da bilinen 'spinal musküler atrofi' (SMA) hastalığı tanısı kondu. Günden güne kasları eriyen minik Ali Osman'ın sağlığına kavuşabilmesi için, Amerika'da sadece 2 yaş altındaki çocuklara uygulanan ve dünyada en pahalı tedavi olarak bilinen 'gen' tedavisinin uygulanması gerekiyor. 2.4 milyon dolarlık tedavi için bağış kampanyası başlatan aile, 4 ayda sadece 11 bin euro topladıklarını, çocuklarının vaktinin kısıtlı olduğunu belirtti. Türkiye’deki ilacın oğluna iyi geldiğini, ama asıl tedavinin Amerika’daki ilaç olduğunu kaydeden Erhan Sarı, Çocuğum SMA-Tip-1 hastası. Hastalığını, 6 aylık olduğu zaman öğrendik. O günden beri devletimizin verdiği spinrazza ilacının ilk 4 dozunu aldık. Pandemiden dolayı 3 aydan fazladır bu ilacı kullanamıyoruz. Oğlumuzun asıl tedavisi ise Amerika’da. Tek isteğimiz, Amerika'da olan ilacı bize ulaştırmaları. Yaklaşık 4 ay önce bağış kampanyası başlattık. Çok ağır gidiyor, sesimizi duyuramıyoruz. Yardımseverlerin bize destek vermesini istiyoruz. Ali Osman hayat bulsun. . 4 ayda 11 bin euro toplandı ama bize hastane masraflarıyla birlikte 2.4 milyon dolar gerekiyor. Çocuğumda hareket kısıtlaması, kas kaybı mevcut. Ali Osman normal bir çocuğun yaptığı hareketlerin yüzde birini dahi yapamıyor. Oyuncağını tutamıyor. Kendini dik tutamıyor” dedi. Oğlunun gözleri önünde eridiğini kaydeden Ayşe Sarı, Çocuğumuzun yüzde 95 iyileşme potansiyeli var. Bu ilaç Türkiye'de olmadığı için bağış kampanyamızı yurt dışında başlatmak zorunda kaldık. O yüzden kampanyamız çok ağır ilerliyor. Bütün duyarlı insanlardan kampanyamız için destek bekliyoruz. Ali Osman'ı hep birlikte yaşatalım. Çocuklarımız artık ölmesin. Çocuklarımızı yaşatalım. Tip-1 hastalığı ölümle sonuçlanan bir hastalık. Artık evlatlarımızı yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Lütfen bizim sesimizi duysunlar” diye konuştu. Ayşe Sarı tek hayalinin çocuğunun yaramazlık yapması olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti: “Bazen tıkanıyor, nefes alamıyor. Ben çok kötü oluyorum. Çocuğum için dışarı bile çıkamıyorum. En ufak enfeksiyon riskine karşı her zaman tedbirli davranıyorum. Çocuğumun yaşamasını, hayat bulmasını istiyorum. Gözlerimin önünde erimemeli. Çocuğumun bu halini gördükçe kahroluyorum. Yaşıtlarını parkta oyun oynarken gördüğüm zaman içim buruk kalıyor. Yaşıtları gibi oyun oynamasını istiyorum. Oğlum günde 3 defa ağır fizik tedavi görüyor. Bunun yerine çocuğumuzla eğlenebiliriz, oyun oynayabiliriz. Çocuğum yaramazlık yapsın, her şeyi kırıp döksün istiyorum. Her şeyine razıyım. Yeter ki sağlığına kavuşsun.” SMA hastası minik Ali Osman yardım bekliyor Bursa'da yaşayan Sarı ailesi, 13 aylık SMA hastası Ali Osman için yardım çağrısında bulunuyor. Çocuklarının gen tedavisi için ihtiyaç duyulan 2.4 milyon doların toplanması gerektiğini belirten Sarı ailesi, bağış kampanyası başlattı. Acılı anne Sarı, seslerini duyuramadıklarını ve çocuklarının gözlerinin önünde eridiğini ifade etti. BiP'te paylaş

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