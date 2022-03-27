​Doğru tedavi nöbeti engelliyor

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Nerses Bebek, epilepsi konusunda toplumsal duyarlılığın artmasını istedi. 26 Mart Epilepsi Günü çerçevesinde konuşan Prof. Bebek, doğru tedavi protokolleri uygulandığında epilepsi nöbetlerinin yüzde 70 oranında kontrol edilebildiğini vurguladı.
- Türkiye’deki 1 milyon epilepsi hastasına dikkat çeken Prof. Dr. Bebek “İlaçların düzenli kullanımı çok önemli. Düzensiz ilaç kullanımı nöbet riskini artırabilir” dedi. Oyuncu Furkan Andıç da herkesi mor gözlük takarak, hastalığa karşı bakış açısını değiştirmeye çağırdı.