Hayat Doktorlar iş bıraktı Sağlıkçılara yönelik şiddet olayları için çözüm istiyorlar
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Doktorlar iş bıraktı: Sağlıkçılara yönelik şiddet olayları için çözüm istiyorlar

Doktorlar, sağlıkçılara yönelik önlenemeyen şiddet, özlük hakları ve malpraktis (Tıbbi hata ihtimali) davaları için çözüm bulunmasını istiyor. Dün iş bırakan Tabip-Sen ile Aile Hekimleri Sendikası, “Sesimizi duyun” çağrısı yaptı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Doktorlar sağlıkçılara yönelik şiddet olayları için çözüm istiyor
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Sağlıkta şiddet, özlük hakları ve açılan davalar yüzünden şikayetlerini dillendiren hekimler, dün iş bıraktı. Bugün de devam edecek olan eyleme Tabip-Sen başta olmak üzere, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Hekimsen Sendikası, Hekim Birliği Sendikası ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) destek veriyor.

Tabip-Sen Genel Başkanı Dr. Av. Ahmet Erçek, Türkiye’deki Tabip Odası ve Türk Tabipleri Birliği’nin siyasi duruşu nedeniyle hekimlerin hak mücadelesinin ideolojik bir çıkmaza sürüklendiğini ifade etti.

Erçek, “Amacımız özlük hakları, sağlıkta şiddet, malpraktis davaları gibi pek çok sorunla mücadele eden hekimlerin, arayışlarını en üst perdeye kadar ulaştırmak” dedi. Erçek, ilk olarak maaşları ile ilgili sorunu aktardı: “Doktorların sabit maaşı da emekli maaşları da düşük. Hekimler 10 yıldır hemen hemen aynı maaşı alıyor.” Hekimlerin bir diğer temel sorununun şiddete maruz kalmak. Hastane giriş çıkışlarına denetim mekanizması getirilmeli. Ayrıca, acillere başvurularla ilgili düzenlemeler yapılmalı.” dedi. Hekimlerin belini büken malpraktis davaları için bir fon oluşturulmasını öneren Erçek, “Biz insanlar hakkını aramasın demiyoruz. Doktor yanlış bir şey yapmışsa elbette cezası olsun, ama milyonlarca dolarlık tazminat istemek adil değil.” ifadelerini kullandı.

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