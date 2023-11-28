Emine Erdoğan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile görüştü: Küresel sıfır atık iyi niyet beyanı imzalandı

Emine Erdoğan'ın kadınların güçlendirilmesi konusunda ilham verici çalışmalarının olduğunu belirten Sajidha Mohamed, bu konuda birlikte çalışılabileceklerini ifade etti.





Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed, Filistin'e yönelik insanlık dışı saldırılar konusunda ortak üzüntülerini dile getirdi. Görüşmede, bu çerçevede gerek rehinelerin serbest bırakılması ve saldırıların sona ermesi gerek Gazze'deki yaralıların transferi konusunda Türkiye'nin çabalarının çok kıymetli olduğu vurgulandı.

Emine Erdoğan ve Sajidha Mohamed ayrıca, iklim değişikliği sorununun bilhassa ada ülkelerini orantısız biçimde etkilediğini, bu konuda ortak çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.





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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ve eşi Sajidha Mohamed'i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Sajidha Mohamed ile eğitim, kültür, çevre ve kadınların her alanda güçlendirilmesi konularına ilişkin ortak çalışma alanları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını aktaran Emine Erdoğan, şunları kaydetti:



