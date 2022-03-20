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GENEL SAĞLIK

Enerji içecekleri sağlığı tehdit ediyor: Enerji vermiyor tüketiyor!

Özellikle gençlerin yoğun kullandığı enerji içecekleri, sağlığı tehdit ediyor. İçinde yüksek miktarda şeker ve kafein bulunan bu içecekler, depresyondan hipertansiyona uzanan bir dizi yan etkiye yol açıyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Enerji içecekleri sağlığı tehdit ediyor: Enerji vermiyor tüketiyor!
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Ülkemizde çoğu market raflarında karşımıza çıkan enerji içecekleri, sağlığı tehdit ediyor. Gençler arasında sınava çalışırken, uyuyakalmamak veya enerji vermesi için tüketilen bu içeceklerde, yüksek miktarda şeker ve kafein bulunuyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, bu içeceklerin sanıldığı kadar masum olmadığını belirterek, baş ağrısından uykusuzluğa birçok sağlık problemini de beraberinde getirdiğini söyledi.

Dr. Nihat Mustafayev
Dr. Nihat Mustafayev

DÜŞÜK AĞIRLIK YAN ETKİYİ TETİKLİYOR

  • 250 mililitrelik bir enerji içeceğinde 80 miligram kafein ve 37 gram şeker olduğunu kaydeden Dr. Mustafayev, “Ayrıca eser miktarda taurin, L- Carnitin, guarana ve B vitamini türevleri bulunuyor. Eskiden enerji içeceklerinin ilk tüketici grubu sporculardı. Günümüzde, enerji içeceklerini en fazla tüketen grupta çocuk ve gençler yer alıyor. Birçok enerji içeceğinde, guarana ve taurine ve diğer meşrubatlara oranla daha fazla şeker bulunuyor. Gençlerde erişkinlere oranla daha çok yan etki oluşturmasının temel nedeni ise daha düşük vücut ağırlığına sahip olmaları” dedi.

NÖROPSİKOLOJİK ETKİLERİ VAR!

Günlük fiziksel aktiviteyi yerine getiren veya oyun oynayan çocukların bu içecekleri tüketmesine gerek olmadığını söyleyen Mustafayev, “Üretici firmalar tarafından bu içeceklere, sözde amino asit takviyesi yapıldığı ve bu yolla gençlerin bir takım doğal ihtiyaçlarının karşılandığı iddia ediliyor. Ancak içinde kullanılan kafein, taurin gibi maddelerin baş ağrısı ve uykusuzluk, dikkat eksikliği, depresyon gibi nöropsikolojik olaylara zemin hazırladığı gerçeğine değinilmiyor” şeklinde konuştu.

18 YAŞ ALTINA SATIŞI YASAKLANSIN

Türkiye’de enerji içeceklerinin 1 Ocak 2018’den bu yana spor tesisleri, okul kantinleri ve hastanelerde satılamadığını hatırlatan Mustafayev sözlerini şöyle sürdürdü: “Çocuk sağlığı ve ülkenin sağlık harcamaları dikkate alınarak, bu kapsamın genişletilmesi ve 18 yaş altına enerji içeceği satışının yasaklanması gerekiyor.”

Okul başarısını düşürüyor

  • Sözkonusu araştırmaya göre haftada 5’den fazla enerji içeceği tüketen çocukların, tüketmeyenlere göre okul başarısında belirgin düşüş gözleniyor. Çocuklarda intihar düşüncesinin içmeyen kişilere oranla 5 kat artığı ifade edilirken, haftada 1 ve daha fazla enerji içeceği tüketen grubun yüzde 22’sinde baş ağrısı, yüzde 14’ünde uyku bozukluğu gözleniyor.
Enerji içecekleri öldürüyor
HAYAT
Enerji içecekleri öldürüyor

Enerji içeceğine yaş sınırı
EKONOMİ
Enerji içeceğine yaş sınırı


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