Hayat Enfeksiyona karşı bol sıvı tüketin
GENEL SAĞLIK

Enfeksiyona karşı bol sıvı tüketin

Sıcak havalar, enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor. Hastalıklarda ishal, mantar enfeksiyonu, kırmızı göz hastalığı, adenovirüs, lejyoner hastalığı gibi yüksek ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarıklık, boğaz ağrısı, öksürük, bulantı, kusma, karın ağrısı, vücutta döküntü gibi belirtiler gözleniyor...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Enfeksiyona karşı bol sıvı tüketin
Prof. Vedat Turhan

Sıcak havalar, enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığını artırıyor. Hastalıklarda ishal, mantar enfeksiyonu, kırmızı göz hastalığı, adenovirüs, lejyoner hastalığı gibi yüksek ateş, baş ağrısı, gözlerde kızarıklık, boğaz ağrısı, öksürük, bulantı, kusma, karın ağrısı, vücutta döküntü gibi belirtiler gözleniyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Vedat Turhan, yaz aylarında rastlanan enfeksiyonlara karşı bol sıvı tüketimi, hijyen ve kalabalık ortamlardan kaçınmanın önemini vurguladı. Prof. Dr. Turhan şunlara dikkat çekti:

AZ AMA SIK BESLENİLMELİ

“Bebeklerde sıkça görülen ishal belirtilerinde 3 gün içinde düzelme olmadıysa doktora başvurulmalı. Hastaların süt ve yağlı gıdalardan uzak durması ve bol sıvı alması gerekli. Probiyotik ve çinko kullanımı iyileşmeyi hızlandırır”

HAVUZDA GEÇİRİLEN ZAMANA DİKKAT

“Yaz aylarında kapılabilen mantar enfeksiyonunda kişisel temizlik önem kazanıyor. Mantar enfeksiyonu havuzun içinden değil, ortak kullanılan şezlong, tabure, terlik ve havlu gibi eşyalardan geçebiliyor. Sık banyo yapılmalı ancak hastalığın olduğu bölge kuru tutulmalı. Sıcak-nemli ortamda yaşamak ve sık suya girmek ‘yüzücü kulağı’ enfeksiyonuna sebep olabiliyor. Kulak ağrısı, kulakta tıkanıklık, işitme azlığı, kulak kaşıntısı, kulak akıntısı gibi belirtiler gösteriyor. Havuz ya da denizde uzun süre vakit geçirilmesine bağlı olarak kulağa su kaçabilir. Kaçan suda bulunan bakteriler kulakta iltihaba sebep olabilir. Kulağın nemli kalmaması, kulak temizleme çubuklarının kullanılmaması önemli. Kırmızı göz hastalığında ise kaşıntı, çapaklanma, yapışma ve kızarıklık ortaya çıkabiliyor. Kalabalık ve hijyeninden emin olunmayan yerlerden uzak durulmalı, eğer yüzülecekse koruyucu gözlük kullanılmalı.”

İYİ PİŞMİŞ BESİNLER TÜKETİN

“Yaz aylarında özellikle çocuklarda daha sık görülen adenovirus gibi viral enfeksiyonlar, göz, solunum yolları ve bağırsakları etkiliyor. İnsandan insana hapşırık, öksürük ile havaya yayılan parçacıkların solunmasıyla ya da direk temas ile bulaşıyor. Hijyenik, iyi pişirilmiş gıdaların tüketilmesi gerekiyor.”

KLİMADAN KAÇININ

Prof. Dr. Turhan, böcek ısırık ve sokmalarından kaynaklanan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, sivri sinekler ile bulaşan Batı Nil Ateşi, özellikle klima gibi araçlardan kaynaklanan Lejyoner hastalığı gibi hastalıkların da yaz aylarında sık görüldüğünü belirterek, hastanın bu gibi durumlarda bir sağlık kuruluşuna başvurulmasını ve tedaviye doktorun önerdiği süre boyunca devam edilmesini önerdi.

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