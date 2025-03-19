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Everest tırmanışlarına dron desteği: 7 saatlik iş 15 dakikada yapılacak

Everest tırmanışlarına dron desteği: 7 saatlik iş 15 dakikada yapılacak

14:3619/03/2025, Çarşamba
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Everest Dağı tırmanışlarında dağcılar için ağır yükler taşıyan rehberler, artık dronları kullanarak bunu kolaylıkla yapabilecek.

Gelecek ay Everest Dağı'na tırmanma sezonunun başlamasıyla, keşif şirketleri yüksek irtifada yaklaşık 16 kilograma kadar olan yükleri taşıyabilen dronları test edecek.


Everest'in ana kampından Kamp 1'e normalde yürüyerek 7 saatte taşınacak eşyalar, 15 dakika içinde hava yoluyla taşınabiliyor.


İki dron ile deneyler yapışıyor

Dron operatörleri, yerel rehberlerin yükünü hafifleterek, iklim değişikliğinin kar erimelerini hızlandırmasıyla artan ölümcül kaza olasılıklarının azaltılabileceğini öngörüyor.


Yaklaşık bir yıldır operatörler, Çinli üreticilerinin bağışladığı iki dron ile deneyler yapıyor.


İnsansız hava araçlarının ilk etapta maliyeti yüksek olsa da, zamanla kurumların maliyetini azaltacağı belirtiliyor.

#Everest Dağı
#Dron
#Kaza

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