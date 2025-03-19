Everest tırmanışlarına dron desteği: 7 saatlik iş 15 dakikada yapılacak

Gelecek ay Everest Dağı'na tırmanma sezonunun başlamasıyla, keşif şirketleri yüksek irtifada yaklaşık 16 kilograma kadar olan yükleri taşıyabilen dronları test edecek.

Yaklaşık bir yıldır operatörler, Çinli üreticilerinin bağışladığı iki dron ile deneyler yapıyor.