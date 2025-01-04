Ferdi Tayfur'a böbreğini veren oğlu babasının tabutu başında bekledi

İğneden korkan biri olmasına rağmen bana böbrek vermek için hiç düşünmeden operasyon geçirdi. Yeter ki ben iyi olayım, sağlığıma kavuşayım diye... Bu yaptığı fedakarlık beni ayrıca duygulandırdı. İşte insan böyle zamanlarda ailenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyor."