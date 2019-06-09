​Gazzeli anneye bir ses ver

Günümüz dünyasında çocuk bakımı ve eğitimine ilişkin birbirinden farklı onlarca görüş var. Çocuklarını sağlam bireyler olarak yetiştirmek isteyen anneler ya bir uzmana gidiyorlar ya da okudukları kitapların ışığında kendi yollarını çiziyorlar. Hepsinin amacı modern dünyada evlatlarının sağlıklı bireyler olarak yetişmesi. Tüm bu kaygıları taşıyan kadınların birçoğu güvenlik, barınma, iş ve bunun gibi hayatlarını idame ettirmek için en temel gereksinimlerden yoksun olmayanlar. Ya yaşadığınız kent abluka altında ise çocuklarınızın hayatı için endişe etmeyi bıraktığınız anlarda onlarla nasıl sağlıklı bir iletişim kurabilirisiniz ? İşte Gazze’deki anneler 12 yıldan bu yana süren abluka sürecinde birçok sorunla baş etmek zorundalar. Doğal olarak bu süreçler onların psikolojilerini olumsuz yönde etkiliyor. Savaşa rağmen devam eden günlük hayat içinde eşleri ve çocuklarıyla yaşadıkları sorunlardan bahsetmeleri ve bunu paylaşmaları çok güç. Gazze’deki anneler, hayal kırıklığı, öfke ve çaresizliklerini çocuklara yöneltilebilir ya da depresyona girebilirler. Ancak her gün bombalanan binalar, ölüm haberleri ve işsizlik gibi onlarca sorun arasında anne olmakla ilgili dertlerini ailelerine açamazlar.

YETERSİZLİK KORKUSU

Bu anlamda Gazzeli bir kadının psikolojik sorunlarıyla ilgili ailesiyle konuşması neredeyse imkansız. Toplumun büyük çoğunluğu bu sorunla başa çıkamadığı için kadın suçlamaya yönelmeyi tercih ediyor. Ortadoğu’da tartışılmayan en kapalı konulardan biri de “durumla başa çıkamayan anne” konusu.

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Gazzeli bir anne olan Nur El-Hadari bu soruna bir çözüm getirmek için kolları sıvar. Eski bir film yapımcısı olan Nur, 2014 yılında eşiyle iki sene Amerika’da kalır. Yeni bir anne olarak ailesinden ayrı kaldığı süreçte çocuk bakımına dair kitaplar okur ve dönünce bildiklerini etrafındakilerle paylaşır. İlk başta, onları veya eğitimlerini eleştirdiğini düşünen arkadaşlarından öfkeli tepkiler alır. Ancak küçük oğluyla çektiği videoları sosyal medya üzerinden yayınladıktan sonra tepkiler yerini takdire ve yüzlerce soruya bırakır. Sonra o da Gazzeli anneleri profesyonel danışmanlarla görüştürmeyi düşünmeye başlar. Ancak bu konuda Arapça bir kaynak olmadığını fark eder. “Mami Hilber” uygulama fikrini üretir.

ÜCRETSİZ OLMASINI İSTERİZ

2017 yılında girişimi bir programlama akademisi olan Mercy Corps tarafından desteklenir ve 10 kişilik bir ekip kurmayı başarır. Arap dünyasında bir ilk olan bu uygulama ile kadınlar özel ve gizli destek alabiliyorlar. Ayırca hedeflerinde Gazze’yi de aşıp Arapça konuşan dünyadaki kadınların, çocuklarına nasıl bakacaklarını ve onları nasıl destekleyeceklerini öğrenmelerine yardımcı olma planı da var. Yardım alan kadınlar, birden fazla Arapça lehçesi konuşabilen, dikkatli bir incelemenin ardından seçilmiş 100’den fazla uzman ekibin bulunduğu özel oturmalara katılabiliyor. Gazze’de kadınlar bu hizmetten bir saatlik seanslar için cüzzi bir miktar ödeyerek yararlanabiliyor. “Asistan Anne” uygulaması için, kocalarına soru sormaya cesaret edemeyen ya da para veremeyen annelere ücretsiz destek oturumları sağlamak için fon arayışına da girildi. Uygulama ile aynı zamanda kadınların problemleri tanımlasına yardımcı olacak ve sağlam bir tavsiyede bulunacak basit anketler de sunuyor. Nur, “Asistan Anne”ın yalnızca cep telefonu satın alabilecek insanlara ulaşabileceğinin farkında olduğunu dile getiriyor ve “ bu nedenle kadınların karşılaştığı tüm sorunlar çözülemez, ancak uygulamanın çözümün bir parçası olacağını umuyorum” diyor. Gelecekte, Nur El-Hadadi uygulama ve kullanıcı arasındaki etkileşimi daha iyi hale getirmek için yapay zekayı kullanmayı da ümit ediyor.

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Şiddet göz ardı ediliyor

Yapılan araştırmalar, Gazze’de işsizlik ve yoksulluk oranın artmasının ardından aileiçi ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin arttığını gösteriyor. Birleşmiş Milletler’e göre, Gazze’deki kadınların yarısından fazlası ev içi şiddete, yaklaşık% 80’i ise psikolojik istismara maruz kaldı. Araştırmalar ayrıca, depresyon oranının yüksek olduğuna da işaret ediyor. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu uygulamada kadına yönelik şiddet ve bunun çocukları nasıl etkileyebileceği ile ilgili bölümler de var. Kadınlar önce maruz kaldıkları istismar türünü ve bu sorunu gidermek için ne tür destek alabileceklerini belirtiyor. Nur El-Hadari El-Cezire’ye yaptığı açıklamada: “ Annelerin kendilerini dinleyecek birine ihtiyaçarı var. Profesyonel tedavi sağlayamıyoruz. Ancak danışmanlarımız kendi sorunlarıyla daha iyi nasıl başa çıkmaları konusunda onlara destek vermeye çalışıyorlar” dedi. Ağır vakalarda, profesyonel tedavi talep etmeleri ve onlara yardımcı olacak kurumlara başvurmaları konusunda teşvik ettiklerini de ekledi.

Destek lazım

Gazzeli kadınlara büyük destek sağlayan bu uygulama şu günlere fon sıkıntısı yaşıyor. Nur, başlangıçta aldığı küçük yardımlarla ilerleyebilmiş. Fakat iki yıl sonra ekibi işi bırakmak zorunda kalmış. Şimdi ise projeyi kendi başına yürütüyor. Genç girişimci, Gazze’de kendi işini devam ettirebilmek için desteğe ihtiyacını olduğunu söylüyor.

İstanbul’da ödül aldı

Nur el-Hadari geçtiğimiz yıl dünyanın dört bir yanından girişimcinin katıldığı startup İstanbul’da ikincilik ödülü kazandı. Nur, şimdilerde, başlattığı bu hareketi büyütmek ve şirketini geliştirmek için çaba sarf ediyor ve tüm sorunlara rağmen umudunu kaybetmiyor. Onun en büyük hayal ise Arap dünyasında desteğe ihtiyacı olan her kadına ulaşmak.