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Genç doktorlardan mezuniyet duası

Genç doktorlardan mezuniyet duası

Nazife Bardak
14:4630/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri.
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri 4. geleneksel mezuniyet duası organizasyonu düzenledi. Öğrencilerin kendi girişimleriyle başlattıkları mezuniyet duası organizasyonu, Ahmet Hamdi Akseki Cami Sergi Salonu’nda gerçekleştirildi. Alışılmış gösterişli törenlerin aksine mezuniyet etkinliğine Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlandı, konuşmaların ardından dua ile son buldu.

Bu sene mezun olan ve organizasyonu düzenleyen öğrencilerden Dr. İbrahim Yıldırım, mezuniyet duası organizasyonunun artık gelenekselleştiğini belirterek, “Geleneklerimize, dinimize, kültürümüze ve bize ait olan bir mezuniyet töreni tertip etmek en büyük hayalimizdi, hedefimizdi. Bunu yapabildiğimiz için de bahtiyarız Allah’a şükrediyoruz” şeklinde konuştu.

GÖSTERİŞ YOK GELENEK VAR

Bu yıl Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan bazı öğrenciler tarafından düzenlenen etkinliğe akademisyenler de katıldı. Etkinlikte, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Dr. Fatih Mehmet Aydın’da konuşma gerçekleştirdi. 3 sene önce dua etkinliğinin ilk düzenlendiği zaman katılımın çok düşük olduğunu belirten Yıldırım, “Mezuniyet törenleri çok şaşalı geçiyor ve bir nevi eğlence merasimine dönmüş oluyor. Hal böyle olunca yapılan resmi mezuniyet törenlerinin herhangi bir anlamı kalmıyor. Böyle bir mezuniyet törenini tasvip etmememiz aslında böyle bir fikri ortaya çıkardı” diyerek dua etkinliğine doğan ihtiyacı anlattı. Yıldırım, “Biz de dedik ki geleneklerimize uygun bir şekilde bir tören tertip edelim. Bu törende dinimizin kültürümüzün motifleri olsun. Her hayır işe dua ile başlamak lazım. Biz de dedik ki madem iyi güzel bir işin başlangıcındayız bunu duayla taçlandıralım” şeklinde konuştu.

KÜLTÜRÜMÜZE VE DİNİMİZE UYGUN MEZUNİYET TÖRENİ

Mevcut mezuniyet törenlerinin kendilerine hitap etmediğini aktaran Yıldırım, “Kültür, medeniyet ve dinimizden uzak bir şekilde yapılıyor olması, insanların eğlence anlayışlarının bizlerle çok bağdaşmaması gibi sebepler bizi böyle bir ihtiyaca yönlendirdi. Böyle bir etkinliği kazasız belasız yaptığımız için daha da önemlisi en büyük motivasyonumuz hakkın rızasını kazanabilmek. Böyle bir şeye vesile olduğumuzu düşündüğümüz için de ayrıca memnunuz” dedi. Organizasyonu yapan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği hekimler olarak mesleklerini layıkıyla yapabilmek için topluma karşı sorumluluklarının farkında olduklarını, mesleklerini en iyi şekilde yapabilmek için gayret edeceklerini, dua organizasyonunun kendilerine motivasyon sağladığını belirtti. Öğrenciler bilime ve toplum sağlığına emek veren, mücadele eden tüm hekimleri de yad etmeyi unutmadı.

#Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
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