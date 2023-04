Geninizde kanser var mı?

Dünya genelinde meme kanserinin en sık tanı konulan tür olduğunu söyleyen Yıldırım, “Meme kanserini akciğer, kalın bağırsak ve prostat kanseri izliyor. Herhangi bir şikayeti bulunmayan sağlıklı bireylerde kanserin erken dönemde teşhisi için tarama testi yapılıyor. Meme, kalın bağırsak, akciğer-ve rahim ağzı kanseri için önerilen tarama testleri ile erken teşhis sağlanıyor. Böylece kansere bağlı ölüm oranı azalıyor. Kadınlara meme kanseri için 40-44 yaş arası bazal bir mamografi yapılıyor. 45-55 yaş arasında ise her yıl düzenli mamografi öneriliyor. 55 yaşından sonra da 2 yılda bir mamografi ile taramalara devam ediliyor” şeklinde konuştu.

Rahim ağzı kanseri için taramaya 25 yaşında başlanması gerektiğini ifade eden Prof. Yıldırım, tarama testi olarak HPV testi ve pap smear testinin yapıldığına dikkat çekerek bazal bir HPV testi yapıldıktan sonra negatif ise her 5 yılda bir tekrarının, Pap smear testinin de her 3 yılda bir yapılmasının önerildiğini anlattı. Kronik bağırsak hastalığı olmayan ya da ailesinde kolon kanseri olmayan ortalama risk grubundaki bireylerde kolonoskopi ile her 10 yılda bir tarama önerildiğinin altını çizen Yıldırım, “Yapılacak testlerin sonucu pozitif gelirse kolonoskopi şart. Yüksek riskli hastalarda kolorektal kanser gelişiminin takibi için kişisel riskler dikkate alınarak tarama yapılması lazım. Bu hastalara yılda bir düşük yoğunluklu akciğer tomografisi çekilerek akciğer kanserinin erken tanısı mümkün oluyor” diye konuştu.