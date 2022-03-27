​Gizli şekerin takipçisi olun ​

Halk arasında “gizli şeker” olarak bilinen pre-diyabet döneminin oldukça riskli olduğuna dikkat çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, “Bu dönemi çok önemsiyoruz çünkü bazı önlemler almak, birtakım ilaçlar kullanmak, hayat tarzını değiştirmek ya da diyet yapmak gibi pek çok adım muhtemel bir diyabeti önlüyor. Bu dönemde kişi yemeklerden sonra hemen acıkıyor. Çok fazla su içiyor veya ani kilo kaybı yaşıyorsa kan şekerinin yükselmesinden şüpheleniliyor ve birtakım testler yapılıyor. Hastanın Vücut Kitle İndeksi 30’un üstündeyse, ailede diyabet geçmişi ya da kalp hastalığı öyküleri varsa bu kez tarama testleri ve kişinin pre-diyabet olup olmadığını anlamak gerekiyor. Eğer pre-diyabet varsa diyabete ne kadar yakın olduğunu da öğrenmek mümkün” diye konuştu.

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