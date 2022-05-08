Üzüntü ve yaşama olan ilginin azalması olarak açıklanan depresyon, adeta virüs gibi yayılıyor. Kişilerin his, düşünce ve davranışlarını olumsuz etkileyen depresyon, yaşattığı duygusal dalgalanmalar nedeniyle kişileri zor durumda bırakırken, uykusuzluk ve iştah sorunlarını da beraberinde getiriyor. Depresyonda olan kişilerin durumu fark edip tedavi olması da ciddi bir süreç gerektiriyor. Klasik depresyonda kişiler depresif bir duygu durumuna sahip olduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü ve Psikiyatrist Nevzat Tarhan, “Kişiler bu süreçte hiçbir şeyden tat ve zevk alamamaktan şikayet ediyor. Yaşam enerjisinin azaldığını söylüyor. Diğer belirtiler de uyku bozukluğu ve iştah bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Bunlar da zaman zaman artarken, bazen de çoğalıyor” dedi.

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Nevzat Tarhan

KADINLARDA ATİPİK DEPRESYON

Kadınların erkeklere göre daha fazla depresyona girdiğini söyleyen Tarhan, “Atipik yani maskeli depresyon, kadınlar arasında oldukça yaygın. Bu depresyona gülümseyen depresyon deniyor. Elem, keder ve hüzün gibi belirtilerinin görülmediği bu süreçte, kişi günlük hayatta etrafına karşı bir maske takıyor” diye konuştu.

KALP KRİZİ TEHLİKESİ

Gülümseyen depresyonda kişinin dışarıdan neşeli olsa da iç dünyasında fırtınalar koptuğuna işaret eden Tarhan, “Bu kişilerin iç dünyası müthiş bir savaş ve mahşer yerine dönüşürken, dışarıda gülerek güçlü rolü oynuyor. Bu kişilerin depresyonda olduğuna inanmazsınız Ancak iç dünyalarında fırtına var” şeklinde konuştu. Tarhan, bu kişilerin kalp krizi geçirme risklerinin yüksek olduğunu belirterek, “Erken yaşta ani ölümler görülebilir. Böyle kişilerin ardından genellikle ‘Çok neşeliydi, espriler yapardı, herkesi güldürürdü’ diye konuşulur” ifadelerini kullandı.

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ERKEKLERDE ŞİDDET EĞİLİMİ

Atipik depresyonun erkeklerde öfke şeklinde ortaya çıktığını kaydeden Tarhan, “Burada da erkek işini yapar, koşturur, güleceği zaman güler ama çok öfkelidir. Kişi her şeye kızar, bu kapının eşiği niye burada diye, domatesi niye böyle iri doğradın diye bahaneler üretir. Çevresindeki insanlar, bu kişilerin şiddet eğiliminden korkar” dedi. Tarhan’a göre, bazı erkekler depresyonu zayıflık olarak görürken, depresyondaki kişiler günde 10 defa ölümü düşünebiliyor.

HASTALAR ÖNYARGIDAN ETKİLENİYOR

Depresyon hakkında toplumsal önyargılara dikkat çeken Tarhan, “Toplumsal önyargılar nedeniyle insanlar depresyonu bastırıyor. Toplum olarak onlara ifade ettirmiyoruz. Onlar da böyle yaşıyorlar. Kişiler baş edemiyorsa ya da yaşam felsefesi o konuda müsaitse çok rahatlıkla intihar girişiminde bulunabiliyor” uyarısında bulundu.

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