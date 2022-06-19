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Günde bir çay kaşığı tuz yetiyor

Sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorür, hayatımıza lezzet verirken, vücutta su tutarak ödeme yol açabiliyor...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Günde bir çay kaşığı tuz yetiyor ​
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Sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorür, hayatımıza lezzet verirken, vücutta su tutarak ödeme yol açabiliyor. Diyetisyen Özden Örkcü, insan vücudunun normal işlevlerini yapabilmesi için günde 5 gram yani bir çay kaşığı kadar tuz alınmasının yeterli olduğunu söyledi. Yoğun sodyum tüketiminin kan basıncını artıracağına işaret eden Örkcü, “Hipertansiyon ve kardiyovasküler rahatsızlığı olan kişilerin dikkatli olması gerekiyor. Yetersiz sodyum tüketimi ise, kusma, zihinde bulanıklık, kas yorgunluğu, solunum yetmezliği gibi belirtilerle kendini gösteriyor” dedi.

Özden Örkcü
Özden Örkcü

PEYNİR YERKEN DİKKAT EDİN

Peynirin pek çok kişinin severek tükettiği en önemli tuz kaynaklarından biri olduğunu belirten Diyetisyen Özden Örkcü, “Ancak peynirin çok tuzlu olması, tüketilirken dikkatli olunması gerektiğini ya da az tuzlu tercih edilmesi gerektiğini gösterir. Tuzlu olduğu açıkça belirtilmeyen ürünlerin de sakıncalı olduğunun farkında olunmaması tuz kısıtlaması ya da tansiyon hastalığı olanların yaptığı hataların başında geliyor. Kabartma tozu, her türlü paketli ürünler, konserveler, koruyucu amaçlı katılmış turşu, salamura benzeri ürünlerin de içinde tuz olduğu unutulmamalı.” ifadelerini kullandı.

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