Güneş ışığından kremle korunun

Mayıs sonu itibarıyla güneş sıcak yüzünü göstermeye başladı. Güneş ışıkları sağlık açısından son derece faydalı ancak güneş yanıkları deri kanseri oluşumu, ışığa bağlı alerjik hastalıklar ve ışığa bağlı cilt yaşlanması gibi riskleri de beraberinde getiriyor. Çocukluk ve ergenlik dönemindeki güneş yanıklarının ileride gelişebilecek deri kanserleri açısından son derece riskli olduğunu belirten Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Vefik Arıca, “Bunun yanında güneş ışıklarına kontrolsüz ve bilinçsiz maruziyet deri yaşlanması, leke ve alerjilere de sebep olabiliyor. Bu nedenle güneşten korunma ve güneş koruyucuları kullanma alışkanlığı kazanmak son derece önemli” dedi.

Vefik Arıca.

HERKES GÜNEŞ KREMİ KULLANMALI

Bebeklerin ilk 6 ayı hariç herkesin güneş kremi kullanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Arıca, “Güneş koruyucu kullanımı güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından koruyarak cilt kanserini önlemeye yardım ediyor. Güneş koruyucu kremler alırken UVA ve UVB ışınlarına karşı olmak üzere geniş spektrum koruması olması önem taşıyor. Güneş koruyucu kremlerin mutlaka suya dayanıklı olması gerekiyor” diye konuştu. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruma sağlaya 30 veya daha yüksek faktörlere sahip suya dayanıklı krem kullanılmasını tavsiye eden Arıca, “Dışarı çıkmadan 30 dakika önce güneş koruyucu kremlerin cilde sürülmesi gerekirken, dışarıdayken ise her iki saatte bir kremi tazelemek lazım” diye açıkladı.

TÜM CİLDE UYGULAYIN

Dışarıda olunan her an güneş kremi kullanmak gerektiğini ifade eden Prof. Arıca, “Güneş yıl boyunca zararlı UV ışınları yayıyor. Bulutlu günlerde bile güneşin zararlı UV ışınlarının yüzde 80’ine kadar cildinize nüfuz edebiliyor. Kar, kum ve su güneş ışınlarına olan ihtiyacı, güneş ışınlarını yansıttıkları için artırıyor. Açıkta kalan tüm cildi örtecek kadar güneş kremi uygulamak gerekiyor. Güneşten koruyucuların etkili olabilmeleri açısından yeterli miktarda kullanımları çok önemli. Güneşten koruyucuların UV’ye maruz kalan tüm alanlara yeterli kalınlıkta, katman oluşturacak şekilde ovalamadan uygulamak gerekiyor” şeklinde konuştu.

DUDAKLARA DA KREM SÜRÜN

İdeal krem uygulamasının 2 mg olduğunu söyleyen Arıca, “Bu miktar sadece yüz dikkate alındığında kabaca 1/3 çay kaşığı veya elinizin işaret ve orta parmağı boyunca miktar kadar. Bu miktarın dörtte biri sürüldüğünde, ürünün koruyuculuğu 8 kat düşer. Güneşten koruyucu kremler, güneşe maruziyet süresini uzatabilmek için kullanılmamalı” diye konuştu. Ayakların üst kısmı, boyun, kulak ve başın üst kısmı ile dudaklara krem sürmeyi unutmamak gerektiğini anlatan Arıca, “Cilt kanseri dudaklarda da oluşabiliyor. Dudakları korumak için 30 veya daha yüksek SPF’li güneş koruyucu krem kullanmak gerekiyor” ifadelerin kullandı.

Güneş koruyucular D vitaminine engel mi?

Arıca sözlerini şöyle sürdürdü: “Güneş koruyucu kullanmak cildin D vitamini üretimini azaltabiliyor. Yeterli D vitamini almadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzla seçenekleri konuşabilirsiniz. Birçok insan, ihtiyaç duyduğu vitamin D’yi gıdalardan ve / veya vitamin takviyelerinden alabilir. Bu yaklaşım size, cilt kanseri riskinizi artırmadan ihtiyacınız olan D vitamini veriyor.”



