‘Hac kurası’ sistemi dünyaya model

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hacı adaylarını tespitte kullandığı ‘katsayı-kura sistemi’ diğer Müslüman ülkelerde de ilgi gördü. Sıra sistemini kullanan Malezya ve Endonezya Türkiye’de kullanılan kura sistemini kendi ülkelerinde hayata geçirmek istiyor.

YOKSA SIRA 130 YIL SONRA

Malezya’da kullanılan sıra sistemine göre bir hacının yeni başvuru yapması halinde kendisine 130 yıl sonra sıra geleceği belirtiliyor. Malezya ve Endonezya bu durumu çözmek için Türkiye’nin sistemini uygulamaya sokmayı planlıyor. Bu iki ülkenin ardından başka İslam ülkelerinden de bu sistemi öğrenmek için Türkiye’ye görüşmeye geleceklerin olduğu öğrenildi. Buna ilişkin diyalog ise bu hac sezonu sonrası başlayacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Türkiye’nin uyguladığı katsayı-kura sistemi şöyle çalışıyor: Başvuru süresi artıkça kurada çıkma ihtimali de artıyor. Örneğin, bir vatandaş 10 yıl beklediyse kendisine bekleme süresi kadar 10 katsayı veriliyor ve 100 oluyor. 5 yıl beklediyse katsayısı 5 çarpı 5 yani 25 oluyor. Bir yıl beklediyse kendi katsayısıyla çarpınca bir oluyor. Bir vatandaşın 100 katsayısı olması isminin 100 defa kurada yer alması anlamına geliyor. Dolayısıyla kat sayısı fazla olanların kurada çıkma oranı daha da artıyor.

YENİ BAŞVURANLARDAN BİR KİŞİYE ÇIKTI

Bu yılki hac organizasyonunda kurada çıkanların isimlerinin büyük bölümünü 2009, 2010 ve 2011 yıllarında bekleyenlerin oluşturduğu öğrenildi. Bu sene hac kurasında çıkanların yüzde 81,1’ini söz konusu yıllardan beri bekleyen isimler oluşturdu. 2024’te başvuranların çıkma oranı ise yüzde 0,001. 2024 yılında başvuranlardan sadece bir kişi bu sene kutsal topraklara geldi. Yani 85 bin kişide sadece 1 veya 2 kişi uygulanan sistemde çıkabiliyor.

Bu yıl 135 bin kişi başvurdu

Türkiye’de başvurup 2013’ten beri bekleyenlerin sayısı 204 bin 335 kişi. 2014 ve 2015’te ön kayıt almayan Diyanet'in, 2016’daki ön kayıt sayısı 581 bin oldu. 2023’te 220 bin kişi, 2024’te 135 bin kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

DDK denetliyor

Hac ve Umre Genel Müdürü Remzi Bircan, kura-katsayı sistemine yönelik ayrı torbalardan hacı adayları belirleniyor, hile yapılıyor gibi iddialara, “Asla böyle bir durum söz konusu değil. Bizim her türlü işlemimiz Başkanlığımız müfettişleri ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri tarafından inceleniyor. Biz her sene yapılan hac kuralarını noter huzurunda yapıyoruz” dedi.

BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR

"Vip hacılar kurada daha kolay çıkıyor" iddiasıyla ilgili Bircan, şunları kaydetti: "Kura konusunda vatandaşlarımız arasında hiçbir fark yoktur, herkes eşittir. Hiç kimseye yönelik bir ayrımcılık asla söz konusu değildir, bu bizim kırmızı çizgimizdir. Devletimizin denetim mekanizmaları her sene bunu denetliyor. Bu konuda çok şeffafız, veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız yoktur. Bize tanınan kotadaki her bir kardeşimizin hakkını koruduk, korumaya devam edeceğiz."

Dönüş başladı

Dünyanın dört bir yanından hacı olmak için kutsal topraklara gelen Müslümanlar, haccın bütün gereklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Arafat ve Müzdelife'de Kurban Bayramı arifesinde vakfe görevlerini yapan ve daha sonra Cemerat'a geçerek "büyük şeytan" olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş atan Müslümanlar, daha sonra Kâbe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirdi. Kurbanları kesilip, tıraş olduktan sonra ihramdan çıkarak hacı olan Müslümanlar, bayramın ikinci ve üçüncü gününde de şeytan taşladı.

Hacıların kutsal yolculuğunda sona yaklaşılırken, Türkiye'den kafilelerle hareket ederek kutsal topraklara giden hacı adaylarının bir kısmı Medine'ye bir kısmı ise Mekke'ye ulaşmıştı. Mekke'ye gelen hacılar kutsal yolculuktaki ikinci durakları olan Medine'ye gitmeye başladı.

SON KAFİLE 14 TEMMUZ’DA

Kurban Bayramı öncesinde Medine'den Mekke'ye gelen kafileler ise Mekke'ye veda ederek Cidde'den hava yoluyla Türkiye'ye dönecek. Hacıların kutsal topraklardan yurda dönüşü dün itibarıyla başladı. Son kafile ise 14 Temmuz'da Medine'den hareket edecek.







