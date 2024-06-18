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​​Hacılar yağmurla serinledi

Mekke'deki hacılar, Kurban Bayramı’nın ikinci günü yağan yağmurla serinledi. Yağış, hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı kentte kısa süreli serinliğe neden oldu.

Fazlı Şahan ve
04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 01:27 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kutsal topraklarda hac farizalarını tamamlayan 3 milyonu aşkın Müslüman, bayramın ikinci gününde de şeytan taşlamayı sürdürdü. Kafileler halinde Cemerat bölgesine ulaşan hacılar, Müzdelife ve Arafat bölgelerinden topladıkları 7’şer taşı bayramın ikinci günü sırayla küçük, orta ve büyük şeytana attı. Hacılar şeytan taşlamaya bayramın üçüncü gününde de devam edecek. Hissedilen hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı Mekke’de dün öğle saatlerinde “sokağa çıkmayın” uyarıları yapıldı. Sıcak havaya aldırış etmeyen bazı hacılar, şemsiyelerle şeytan taşlamaya gitti. Güneşten korunmak için şemsiye, şapka ve güneş gözlüğü kullanan hacılar, zaman zaman zor anlar yaşadı. Cemerat’a giden hacılar, ikindi vakti başlayan yağışa hazırlıksız yakalandı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış, kentte kısa süreli serinliğe neden oldu.



#Mekke
#Hac
#Aktüel
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