Hadımköy heyecanı: Sultan yadigarı yakında hizmete giriyor

Sultan 2. Abdülhamid tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi’nin pandemi hastanesi olarak kullanılması için restorasyon çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 129 yıllık tarihi hastanedeki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyip yetkililerden süreç hakkında bilgi aldık. Tam 400 işçi, yıllardır atıl şekilde duran tarihi hastanenin bir an önce hizmete açılması için 7/24 esasına göre çalışıyor. Restorasyon işlerinin yüzde 70’i tamamlanmış durumda.

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi

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Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi

ESASINDAN TAVİZ YOK

İlk gözümüze çarpan, hastanenin giriş alanında bulunan güvenlik görevlileri oluyor. 24 saat aralıksız nöbet tutan görevliler, inşaat alanına giriş izni olmayanları kesinlikle içeri almıyor. Yine koronavirüs tedbirleri kapsamında restorasyon çalışmalarında görev alan personel maske ve koruyucu ekipman kullanımına özen gösteriyor. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre önce ilk kazmanın vurulduğu Hadımköy Askeri Hastanesi’nde restorasyon çalışmaları, tarihi yapının aslına zarar verilmeden yürütülüyor. Zaman içerisinde yıkılan ya da tahrip olan bölümlerin yenilenmesi için tarihi binanın ilk hali esas alınıyor. Bu kapsamda hastanenin yıllar içinde yıpranan çatısı, pencereleri, duvarları oda ve dış cephesi orjinaline göre yenileniyor. Hastanenin dış cephesindeki çalışmaların sonuna yaklaşıldığı, boya çalışmalarına geçildiğini görüyoruz. Öte yandan tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları sürüyor. Hastaneye gelen hasta yakınları için bahçe içerisinde iki adet kamelya inşa ediliyor.

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TARİH VE TEKNOLOJİ

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak tarihi yapı aynı zamanda modern bir donanıma da sahip olacak. Teknolojinin tüm imkanlarının kullanıldığı yapı akıllı bina olarak hizmet verecek. Dış cephe ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra bina içerisinde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Elektrik, internet, su ve diğer tıbbi sistemlerin yapımı ve kablolama çalışmaları sürüyor. Öte yandan tüm bu ekipmanları aynı anda kontrol edilebileceği bir sistem odası da yapılıyor. Ayrıca tarihi hastanede iki ana giriş kapısı olacak.

20 gün kaldı

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla İstanbul’da inşası tüm hızıyla devam eden 3 pandemi hastanesinden birisi, tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi. Bina, 1891 yılında Sultan 2. Abdülhamid tarafından inşa edilerek 1985 yılına kadar askeri hastane olarak hizmet verdi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 2012 yılına kadar kışla olarak kullanılan hastane 2012 yılından sonra çürümeye terk edildi. Şimdi ise koronavirüsle mücadele kapsamında kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Pandemi hastanesi olarak faaliyetlerine yeniden başlayacak olan Hadımköy Askeri Hastanesi’nde hummalı bir çalışma yürütülüyor. 100 yatak kapasitesine sahip olması planlanan hastanenin 20 gün içinde tamamlanarak Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. Bina içerisinde bulunmayan birçok temel kullanım alanı ise hastanenin arka kısmına yapılıyor. Bunlar arasında morg, jeneratör odası, yemekhane, mescit, şadırvan yer alıyor.