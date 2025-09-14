Yeni Şafak
Hayatta kalma şansı yüksek: Dev hava yastıklı uçak geliyor

09:2914/09/2025, Pazar
Uçak kazalarında sıfır can kaybı hedefleyen proje.
Uçak kazalarında sıfır can kaybı hedefleyen proje.

Havacılık facialarına engel olmak isteyen genç mühendisler, uçaklara dev hava yastıkları entegre ederek hayatta kalma şansını artırmayı hedefliyor.

Uçak kazalarının ölümcül sonuçlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan devrim niteliğinde bir proje gündemde. Project Rebirth adı verilen sistem, uçağın burun, gövde ve kuyruk bölgelerine yerleştirilen dev hava yastıklarını kullanarak çarpışma anında uçağı koruyucu bir koza içine alıyor. Sensörler ve yapay zeka yardımıyla kazayı algılayabiliyor.


AIR INDIA KAZASINDAN SONRA BU SİSTEMİ GELİŞTİRMEYE KARAR VERDİLER

Daily Mail'e göre projeyi geliştiren Eshel Wasim ve Dharsan Srinivasan, Hindistan'daki Birla Teknoloji ve Bilim Enstitüsü'nün Dubai kampüsünde eğitim görüyor. İkili, 12 Haziran'da Ahmedabad Havalimanı'ndan kalkış yaptıktan kısa süre sonra düşerek 260 kişinin ölümüne neden olan Air India Flight 171 kazasının ardından sistemi geliştirmeye karar verdiklerini söylüyor.

Projenin çalışma mantığı çok basit:

Uçağın irtifasını, hızını, motor durumunu ve pilot tepkilerini sürekli izliyor. Eğer 3 bin feet altında kaçınılmaz bir çarpışma tespit edilirse otomatik olarak devreye giriyor. "Tüm sistemler çöktüğünde bile insanların yaşama şansı olmalı" diyen mühendisler, acil durumda uçağın motorları hâlâ çalışıyorsa ters iticilerin, çalışmıyorsa da gaz iticilerin devreye girdiğini belirtiyor.


Burun, gövde altı ve kuyruktan çıkan hava yastıkları iki saniyeden kısa sürede açılıyor. Katmanlı kumaştan yapılan yastıklar, çarpışma etkisini emerek uçağın gövdesini yere temas sırasında koruyor. Ancak binalara zarar verip vermeyeceği belirsiz.


Project Rebirth, bu yıl James Dyson Ödülleri'nde finale kalan projeler arasında. Mühendisler, sistemin hem mevcut uçaklara hem de yeni üretilecek uçaklara entegre edilebileceğini belirtti. Daha fazla test için havacılık laboratuvarlarıyla ortaklık kurmayı planladıklarını da ekledi.

