Hayat Her 100 kişiden üçü skolyoz
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Her 100 kişiden üçü skolyoz

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Skolyoz Farkındalık Günü çerçevesinde önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Her 100 kişiden üçü skolyoz ​
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Skolyoz Farkındalık Günü çerçevesinde önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptı. Hastanenin Koordinatör Başhekimi Prof. Nurettin Yiyit, her 100 kişiden 3’ünde skolyoz rahatsızlığının görüldüğünü söyledi.

Prof. Nurettin Yiyit
Prof. Nurettin Yiyit

ÇOCUKLARI TAKİP EDİN

Hastalıkta erken teşhisin önemine vurgu yapan Yiyit, “Çocukların gelişim döneminde ön ve arkadan duruşları takip etmeli. Özellikle omurilik bozulduğunda omuz, baş duruş farklılıkları oluyor. Bu farklılıklar gözlendiğinde aile hekimlerine başvuru yapılabilir. Yine bu tedavi için fizik tedavi klinikleri doğru adres. Çünkü bazı egzersizlerle bu eğim durdurulabiliyor, hatta düzeltilebiliyor” dedi. Yiyit, “Bel kemiğindeki şekil bozukluğunun dozu artarsa sıralı ameliyat yapmak gerekiyor. Hedefimiz bu aşamaya gelmemek” diye konuştu.

HASTALIĞIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Skolyoz ile ilgili çalışmalara dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun ise, hastalığın ortaya çıkışıyla ilgili net bir sebebin ortaya konamadığını belirtti. Skolyoz hastalığında erken teşhisin önemli olduğunu kaydeden Coşkun, “Eskiden skolyozda cerrahi işlemlerden korkuluyordu. Gelişen teknoloji ve yetişmiş omurga cerrahları sayesinde skolyozdan korkmaya gerek yok” şeklinde konuştu.

KÖPRÜLER YEŞİLE BOYANDI

Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği’nin yaptığı bir çalışmaya göre, skolyoz kızlarda yüzde 3, erkeklerde ise yüzde 2 oranında görülüyor. Hastalığa dikkat çekmek için İstanbul’daki Boğaz köprüleri ve Galata Kulesi de yeşil renkle aydınlatıldı. Tüm dünyada her yıl Haziran ayı Skolyoz Farkındalık Ayı ve bu ayın 3’üncü cumartesi günü ise Skolyoz Farkındalık Günü olarak kabul ediliyor.

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