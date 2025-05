Hollandalı müzeciler İstanbul'a geliyor

İstanbul Modern’de 2012 yılında “La La La İnsan Adımları” sergisinin de küratörlüğünü üstlenen Sjarel Ex, bu kez bilgi ve deneyimlerini Türkiye’deki müze profesyonelleri ve izleyicileriyle paylaşıyor. Ex, Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin koleksiyonunu, 2021’de inşa edilen ve ziyarete açık ilk sanat deposu olan Depot Museum Boijmans Van Beuningen’de (Depot) aracılığıyla kamuyla buluşturan isim olarak tanınıyor. Söyleşi öncesinde, projeyi başlatan Sjarel Ex ve yapının mimarlığını üstlenen MVRDV’nin kurucularından Winy Maas’ın anlatımıyla şekillenen DEPOT – Reflecting Boijmans adlı belgeselin de gösterimi yapılacak. Sonia Herman Dolz’un yönetmenliğini üstlendiği belgesel film, Depot’nun kuruluş sürecini anlatıyor.

Sanat tarihi eğitimi alan Sjarel Ex, Hollanda avangart sanatı, özellikle de burada gelişen De-Stijl akımı ve bu akımın oluşum yıllarında Alman Bauhaus üzerindeki etkisi üzerine uzmanlaştı. Kariyeri boyunca uluslararası projelere imza atan Ex, hem araştırmacı hem küratör olarak önemli çalışmalar yürüttü. Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin dönüşüm sürecinde önemli rol oynayan Ex, müzenin koleksiyonunu kamuyla daha şeffaf biçimde buluşturmayı hedefleyen Depot projesine öncülük etti. 2022 yılında müzedeki görevinden ayrılan Ex, çalışmalarına bağımsız küratör, yazar ve danışman olarak devam ediyor.