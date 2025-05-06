Hollandalı müzeciler İstanbul'a geliyor

İstanbul Modern’in 2012’den beri düzenlediği “Müzeler Konuşuyor” programı, bu yıl Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle devam ediyor. 14 Mayıs’ta Rotterdam’daki Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin uzun yıllar direktörlüğünü yapan Sjarel Ex ile 27 Mayıs’ta Amsterdam’daki Stedelijk Müzesi Direktörü Rein Wolfs deneyimlerini sanatseverlerle paylaşıyor. Rotterdam’daki Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin eski direktörü Sjarel Ex,14 Mayıs Çarşamba günü “Müzeler ve Depolar için Yeni Bir Tipoloji” başlıklı konuşmasında, müzelerin koleksiyonlarını toplumla daha etkin şekilde buluşturma sorumluluğuna odaklanıyor. Programın ikinci konuğu ise, 27 Mayıs Salı günü Amsterdam’daki Stedelijk Müzesi’nin direktörü Rein Wolfs olacak.

İstanbul Modern’de 2012 yılında “La La La İnsan Adımları” sergisinin de küratörlüğünü üstlenen Sjarel Ex, bu kez bilgi ve deneyimlerini Türkiye’deki müze profesyonelleri ve izleyicileriyle paylaşıyor. Ex, Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin koleksiyonunu, 2021’de inşa edilen ve ziyarete açık ilk sanat deposu olan Depot Museum Boijmans Van Beuningen’de (Depot) aracılığıyla kamuyla buluşturan isim olarak tanınıyor. Söyleşi öncesinde, projeyi başlatan Sjarel Ex ve yapının mimarlığını üstlenen MVRDV’nin kurucularından Winy Maas’ın anlatımıyla şekillenen DEPOT – Reflecting Boijmans adlı belgeselin de gösterimi yapılacak. Sonia Herman Dolz’un yönetmenliğini üstlendiği belgesel film, Depot’nun kuruluş sürecini anlatıyor.

Sjarel Ex - Boijmans Van Beuningen Müzesi

Tarih: 14 Mayıs 2025, Çarşamba

17.30 – Belgesel Gösterimi: DEPOT – Reflecting Boijmans, 86’

19.00 – Söyleşi: “Müzeler ve Depolar için Yeni Bir Tipoloji”

Sjarel Ex kimdir

Sanat tarihi eğitimi alan Sjarel Ex, Hollanda avangart sanatı, özellikle de burada gelişen De-Stijl akımı ve bu akımın oluşum yıllarında Alman Bauhaus üzerindeki etkisi üzerine uzmanlaştı. Kariyeri boyunca uluslararası projelere imza atan Ex, hem araştırmacı hem küratör olarak önemli çalışmalar yürüttü. Boijmans Van Beuningen Müzesi’nin dönüşüm sürecinde önemli rol oynayan Ex, müzenin koleksiyonunu kamuyla daha şeffaf biçimde buluşturmayı hedefleyen Depot projesine öncülük etti. 2022 yılında müzedeki görevinden ayrılan Ex, çalışmalarına bağımsız küratör, yazar ve danışman olarak devam ediyor.

Boijmans Van Beuningen Müzesi hakkında

1849’da kurulan Boijmans Van Beuningen Müzesi; klasik, modern, çağdaş sanat ve tasarım alanlarında 150 binden fazla yapıttan oluşan uluslararası bir koleksiyon barındırıyor. Müze, adını en önemli iki bağışçısı Frans Jacob Otto Boijmans ve Daniël George Van Beuningen'den alıyor. Kentin önde gelen müzelerinin yer aldığı Museumpark bölgesinde bulunan müze, 1935’te inşa edilen ve 1970’li yıllarda Bodon ve 1990’lı yıllarda Robbrecht & Daem’in gerçekleştirdiği eklemelerle genişletilen Van der Steur Binası’nda yer alıyor. Yenileme çalışmaları nedeniyle kapılarını yakın zamanda geçici olarak kapatan müze, koleksiyonunu gezici sergilerde ve 2021 yılında açılan Depot’da sergilemeye devam ediyor.







