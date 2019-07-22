Hollywood afişlerine 10 yılda ulaştım

Şemseddin Belarbi, Cezayirli bir ressam. Onun hayat hikayesi bir hayli ilginç. Küçük yaşlarda amcasıyla çobanlık yapmış. O günlerde gazetelerde gördüğü Hollywood yıldızlarının resimlerini kumlara ve toprağa çizmeye başlamış. Şehre taşınınca hayatı değişmiş. Öğretmenleri ve ailesi yeteneğini geliştirmesi için destek olmuşlar. Ancak Belarbi, ailesi yoksul olduğu için eğitimini yarıda bırakmış. Resim çizmekten ise asla vazgeçmemiş. Hollywood filmlerini izleyip orada gördüğü sahnelerin resmini çizmiş. Bir süre sonra da afiş tasarlamaya karar vermiş. 10 yıl boyunca hiç bıkmadan tasarladığı afişleri Hollywood’daki şirketlere, oyunculara ve yönetmenlere göndermiş. Çevresindeki insanların alaylarına rağmen vazgeçmemiş. Şimdi ise 60’a yakın filmin afişi yapmış. Bugünlerde ise Antonio Banderas ve Mike Tyson’un başrollerini paylaşacağı “The Devil May Care” isimli filmin afişini tasarlıyor. En büyük hayali ise ülkesinde film afişleri sanatını öğretmek için bir okul açmak.

Her zaman ressam mı olmak istediniz?

Ben küçük bir köyde yaşıyordum. Çok küçükken çoban olan amcam ile birlikte koyun otlatmaya giderdim. Büyüyünce bende amcam gibi çoban olurum herhalde diye düşünüyordum.

Resim çizmeye ne zaman başladın?

Daha beş yaşında idim. Bir gün gazetede Hollywood yıldızlarının parlak fotoğraflarını gördüm ve bu gazeteleri biriktirmeye başladım. Kuma onların resimlerini çiziyordum. Altı yaşında iken ailem şehre taşınınca yaşamımın akışı değişti.

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Nasıl bir değişim oldu?

Okulda öğretmenler yeteneğimi keşfettiler. Matematik ve fizik gibi derslerden çok resim ile ilgileniyordum. Onlar da bana destek oluyorlardı.

Üniversitede resim üzerine mi eğitim aldın?

Ben çok fakir bir aileden geliyorum. Okulu bırakmak zorunda kaldım. Yeteneğimi bir zanaat gibi sokakta kullanmam gerekiyordu. Dekorasyon gibi alanlarda çalışıyordum. Ancak sokakta çalışmak gerçekten çok zordu. Sanatsal enerjimi kullanamıyordum. Üstelik insanlar çok acımasızdı ve çoğu zaman paramı alamıyordum.

Hakkınızı aramadınız mı?

Elbette. Polise gitmek istedim. Ancak beni ölümle tehdit ettiler. Bu aşamada artık birşeyler yapmalıyım dedim. Bir sinema salonun kapısında film yıldızlarının büyük afişlerini gördüm. Eve döndüğümde bu yıldızları çizdim ve Amerika’daki tüm film yapım şirketlerine çizimlerimi gönderdim. Aksiyon filmlerini seviyordum. Aktör John Claude, Van Damme ve Bruce Lee’nin filmlerini izlemekten hoşlanıyordum. Akşam eve dönünce bu filmlerde gördüğüm her şeyi çiziyordum.

KİMSE BANA İNANMADI

Mektuplarına dönüş yaptılar mı?

O günleri asla unutamam. Mektupları ilk göndermeye başladığım günlerde postane görevlisi , film yıldızlarının isimlerini teleffuz şeklime çok gülmüştü. Daha isimlerini söyleyemez iken nasıl onlarla çalışacaksın diyordu.

İnsanlar Hollywood yıldızlarına ve şirketlerine resim göndermen ile alay mı ediyorlardı?

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Elbette. Benim delirdiğimi düşünüyorlardı. Ama ben Allah’a ve yeteneğime güveniyordum. Yıllarca hiç cevap almasam da mektupları göndermeye devam ettim.

Bu bekleme sürecinde neler yaşadınız?

O süreç gerçekten zordu. Hayatım kazanmak için çok ağır işlerde çalıştım. Bedenim buna kaldırmadı ve üç ay hastanede yattım. İyileşme sürecim çok uzun sürdü.

Ancak bu bekleyişlerin sonunda bir cevap aldınız değil mi?

Kariyerimde yaşadığım engeller yüzünden çok yıpranmıştım ama vazgeçmemiştim. 10 yıllık yazışmalardan sonra cevap aldığımda sevinçten ağladım. Hollywood’un en ünlü Arap aktörlerinden biri olan efsanevi Faslı aktör Mohamed Qaisi’den uzun süre bekledikten sonra yanıt aldım. O film endüstrisindeki kişileri tanıyordu ve onun sayesinde Amerikalı prodüktörden ilk işimi aldım.

İlk hangi filmin afişini yaptınız?

Richard Trek benden “Watch Thıs” adlı filmi için tanıtım posteri çizmemi istedi. Ünlü Amerikalı aktör Harrison Bagh’ın başrol oynadığı sosyal bir filmdi.

Nasıl geri dönüşler aldınız?

Hazırladığım poster çok geniş bir kesimin beğenisini kazandı. Dünyanın dört bir yanından gelen talepleri almaya başladım ve birçok uluslararası film için posterler tasarladım. The News, Honor, Garra Mortal, Bucks of America ve diğer pek çok Amerikan filminin afişlerini tasarladım.

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Kendine örnek aldığın ressamlar var mı?

Dünyaca ünlü birçok ressamın eserlerini yakından takip ediyorum ve çoğundan da etkilendim. Fransız ressam Daleyois Jean Pierre gibi isimler yeteneklerimi geliştirmek için bana rehberlik etti. Ressam Patrim Vaninwa ve Mısırlı ressam Walid Talabani gibi isimleri sayabilirim.

İslam ve Arap kültürü ile ilgili çalışmalar yapmayı düşünüyor musun?

İslam’ın olumlu imajını dünyaya göstermek istiyorum. Filistin meselesine idkkat çekmek adına çizimler yaptım. Kudüs ve Yasser Arafat gibi birçok Filistin Devleti’nin özel çizimleriyle ilgili bir proje hayal ediyorum. Umarım, en kısa zamanda hayata geçirebilirim.

Arjantinli yönetmen ile çalışıyorum

Şimdi üzerinde çalıştığın bir film afişi var mı?

Ünlü Arjantinli yönetmen Gabriela Tagliavini ile bir projeye başlayacağım. Yıl sonunda gösterilecek Antonio Banderas ve Mike Tyson’un yer aldığı bir filmin poesteiryle ilgili çalışmam var. Adım ve bütün çalışmalarım Amerikan ve Uluslararası Film Veri Tabanı (IMDB) sözlüğüne kaydedilmesi ise benim için büyük bir başarı oldu.

Okul açacağım

Geleceğe yönelik hedefin ne?

Cezayir’de film afişleri sanatını öğretmek için bir okul açmak istiyorum. Dünyadaki tüm yetenekleri çeken küresel bir okul olmasını istiyorum. Dünya barışı isteyen filmlerde yer almak ise en büyük hayalim. Çünkü sanat insanları birleştiren bir mesaj ve evrensel bir dil.

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