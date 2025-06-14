Hüseyin Goncagül'ü kaybettik

Çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu, programcı, sunucu ve yönetmen Hüseyin Goncagül (70) hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Goncagül, dün cuma namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Nasreddin Hoca 800 Yaşında, Mesneviden Ders Aldım, Karagöz Okula Başlıyor, İstanbul Yarışıyor gibi çocukların dünyasına hitap eden çok sayıda projeye imza atan Hüseyin Goncagül, kalp ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında vefat etti. Goncagül için dün cuma namazını müteakip Marmara İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

DÜŞÜNCENİN GÜLEN YÜZÜ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in saf tuttuğu cenaze namazında Goncagül için helallik alındı, dua edildi. Goncagül'ün naaşı, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Sanatçının eşi Ayşegül, oğlu Mustafa, kızı Betül ile yeğeni müzisyen Yusuf Goncagül camide ve mezarlıkta taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine katılan Fahrettin Altun, Goncagül'ün kendi nesli ve Türkiye için çok kıymetli bir isim olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar da "Hüseyin Goncagül" denilince akla ilk "aile", "çocuk" ve

"dava insanı" kavramlarının geldiğini anlatarak Goncagül'ün samimi ve hasbi bir insan olduğunu vurguladı. Tiyatrocu ve sunucu Burak Sezen, henüz 18 yaşındayken Goncagül'le tanıştığını anlatarak, "30 senedir birlikteliğimiz var. Hocam çok özel ve güzel insandı. Bu dünyada

kimseyi incitmemiştir. Çok güzel Müslüman'dı, çok cömertti, çok güler yüzlüydü. Davasına çok sadık biriydi" diye konuştu. Oyuncu Ali Nur Türkoğlu ise Hüseyin Goncagül'ün 'can' bir insan olduğunu belirterek, "Düşüncenin, fikrin, inancın gülen yüzü. Herhalde ona 'modern Nasrettin Hoca' desek yeridir. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenaze töreninde, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Mesut Uçakan, Üzeyir İlbak, Ömer Faruk Aksoy, Alper Kış, Mehmet Karaosmanoğlu, Salih Efiloğlu, İsmail Güneş, Hakan Aykut, Abdurrahman Şen, Osman Atalay, Mehmet Burhan Genç ve Kemal Özdal'ın da aralarında bulunduğu sanat ve sinema dünyasından çok sayıda isim de yer aldı.

Herkesin yüzünde tebessüm bıraktı

Tiyatrocu Hüseyin Goncagül, 9 Şubat 1955'te İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Okul yıllarında tiyatroyla tanışan sanatçı, 1970'te Devlet Tiyatroları oyunculuk sınavını kazandı ve yaklaşık 3 yıl boyunca çocuk oyunlarında çeşitli roller aldı. İstanbul İmam Hatip Okulundan mezun olan usta tiyatrocu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde İngilizce Öğretmenliğini tamamladıktan sonra 13 sene İngilizce öğretmenliği yaptı. Okullarda kurduğu kulüplerle öğrencilere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Goncagül, çeşitli sahne etkinliklerinde de izleyiciyle buluştu. İbrahim Sadri'nin yazdığı "İnsanlar ve Soytarılar" adlı oyunuyla 1984'te Ulvi Alacakaptan, Barbaros Ceylan, Hasan Nail Canat ve Altay Ünaltay'ın da aralarında olduğu birçok isimle aynı sahneyi paylaşan Goncagül, Milli Gazete'de "Goncagülle Seyahat" başlıklı yazılar kaleme aldı. Hüseyin Goncagül, 1990'lı yıllarda Akra ve Moral FM radyolarında çocuk programları, Kanal 7'de "Halk Meclisi", "İstanbul Bülteni", "İstanbul Kazan Ben Kepçe", "Sahuru Beklerken", "Goncagül'ün Kepçesi", "Tatil Eğlencesi", "Aileler Yarışıyor" ve "Teneffüs" adlı televizyon programlarını hazırlayıp sundu. Osmanlı Devleti'nin 700. yılı anısına 1999'da çıkardığı bir müzik albümü ve klibi de bulunan usta tiyatrocu, çocuklara yönelik tiyatro çalışmalarıyla toplumun her kesiminin takdirini kazandı. Goncagül, TRT Çocuk'ta programcılığın yanı sıra danışmanlık görevini de yürüttü.

ERDOĞAN'DAN OKUL ARKADAŞI İÇİN TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan, karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.







