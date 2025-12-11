İnatçı öksürük uyarı olabilir

Kış mevsimiyle birlikte soğuk hava, kapalı ortamlarda uzun süre vakit geçirmek ve artan solunum yolu enfeksiyonları, öksürük şikayetlerinde belirgin bir artışa neden oluyor. Soğuk algınlığı veya grip geçmesine rağmen devam eden, özellikle geceleri uykudan uyandıran inatçı öksürük ise basit bir yakınma olmaktan çıkarak ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Bayrakçı halk arasında “kış öksürüğü” olarak geçiştirilen ancak şiddeti azalsa bile süren öksürüğün kronikleşebileceğini ve mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

Uzun süren öksürüğün vücudun önemli bir uyarı mekanizması olduğunu vurgulayan Bayrakçı, “Öksürük üç haftadan uzun sürüyorsa, özellikle balgamda renk değişikliği, nefes darlığı, göğüs ağrısı, ateş, gece terlemeleri ve kilo kaybı eşlik ediyorsa mutlaka göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Bu belirtiler, astım, KOAH, zatürre, reflü kaynaklı öksürük veya daha ciddi akciğer hastalıklarının ilk habercisi olabilir” dedi. Bayrakçı, “Kış aylarında geçirilen enfeksiyonların ardından bronşlar haftalarca hassas kalabiliyor. Ev içi alerjenlerin artması, soğuk havanın astımı tetiklemesi, reflü, sigara ve hava kirliliği gibi etkenler de öksürüğün uzamasına neden olabiliyor. Özellikle soğuk havayla temas, bronşları daraltarak öksürüğü belirgin şekilde şiddetlendiriyor” bilgisini verdi. “İnatçı öksürük, yalnızca bir rahatsızlık değil; akciğer sağlığımızla ilgili önemli bir uyarıdır" diyen Bayrakçı, şöyle konuştu: "Erken tanı sayesinde hem enfeksiyonlar kontrol altına alınabilir hem de altta yatan kronik hastalıkların ilerlemesi önlenebilir. Özellikle kış aylarında sık enfeksiyon geçiren, sigara kullanan, kronik hastalığı olan veya bağışıklığı düşük kişilerin öksürük şikâyetlerini geciktirmeden değerlendirmesi gerekir.”