KKKA için yerli aşıda kritik eşik aşıldı: Klinik öncesi süreç başarıyla tamamlandı

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli aşıda klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Türkiye'de çok sayıda ölüme neden olan, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına aşı çaresi geliyor.
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM), 2015 yılında yüksek vaka ve ölüm oranlarıyla dikkat çeken KKKA hastalığına karşı aşı çalışması başlattı.
Hayvan deneyleri başarılı oldu
Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılan ancak Kovid-19 pandemisi sürecinde mecburi ara verilen aşı çalışmaları, 2023 yılı itibarıyla yeniden hız kazandı. ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen yoğun mesai sonucunda, aşının hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı.
"En geç 4-5 yılda piyasaya çıkabilir"
"Türkiye en fazla vakanın görüldüğü ülke"
2002 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz olarak görülen KKKA hastalığının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özdarendeli, Türkiye'nin dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda bulunduğunu belirtti.
Aşı süreci, sınırlı sayıda gönüllü ile yapılacak Faz-1 çalışmalarının ardından daha geniş katılımcı gruplarını içeren Faz-2 ve çok merkezli Faz-3 çalışmalarıyla devam edecek.