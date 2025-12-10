Yeni Şafak
KKKA için yerli aşıda kritik eşik aşıldı: Klinik öncesi süreç başarıyla tamamlandı

13:2510/12/2025, Çarşamba
DHA
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına karşı geliştirilen aşının klinik öncesi çalışmaları tamamlandı
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK), kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli ve milli aşıda klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını duyurdu.

Türkiye'de çok sayıda ölüme neden olan, kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına aşı çaresi geliyor.


Konuya ilişkin açıklama
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK)
geldi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM), 2015 yılında yüksek vaka ve ölüm oranlarıyla dikkat çeken KKKA hastalığına karşı aşı çalışması başlattı.

Hayvan deneyleri başarılı oldu


Sağlık Bakanlığı desteğiyle başlatılan ancak Kovid-19 pandemisi sürecinde mecburi ara verilen aşı çalışmaları, 2023 yılı itibarıyla yeniden hız kazandı. ERAGEM laboratuvarlarında yürütülen yoğun mesai sonucunda, aşının hayvan deneyleri başarıyla sonuçlandı.


"En geç 4-5 yılda piyasaya çıkabilir"


Turkovac ekibinin başında bulunan ERAGEM Müdürü
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli
, klinik öncesi çalışmaların tamamlandığını ve insanlı deney aşaması olan Faz-1 çalışmalarına yakında başlanacağını duyurdu.

2023 yılından bu yana yürütülen çalışmalardan elde edilen verilerin son derece olumlu olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özdarendeli,
"Deney hayvanlarında yapılan çalışmalar tamamlandı. Her şey yolunda giderse, 2026 yılı içerisinde Faz-1 dediğimiz gönüllü insanlardaki çalışmalara başlayacağız. Bu fazların her biri 1-1,5 yıl sürebiliyor. Planlarımız doğrultusunda ilerlersek, en geç 4-5 yıl gibi bir sürede aşının piyasaya çıkabileceğini öngörüyoruz."
dedi.

"Türkiye en fazla vakanın görüldüğü ülke"


2002 yılından bu yana Türkiye'de kesintisiz olarak görülen KKKA hastalığının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özdarendeli, Türkiye'nin dünya genelinde en fazla vaka görülen ülke konumunda bulunduğunu belirtti.


Prof. Dr. Özdarendeli, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu aşıyı en kısa sürede hem Türkiye'ye hem de insanlığa kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Aşı süreci, sınırlı sayıda gönüllü ile yapılacak Faz-1 çalışmalarının ardından daha geniş katılımcı gruplarını içeren Faz-2 ve çok merkezli Faz-3 çalışmalarıyla devam edecek.

#sağlık
#aşı
#Kırım Kongo Kanamalı Ateşi
