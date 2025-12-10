Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Sağlık hizmetlerinde dönüşüm başladı: Yeni düzenleme yürürlükte

Sağlık hizmetlerinde dönüşüm başladı: Yeni düzenleme yürürlükte

10:2110/12/2025, الأربعاء
G: 10/12/2025, الأربعاء
AA
Sonraki haber

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sağlık hizmetlerinde yeni dönem başladı. SGK, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiğini açıkladı.

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar TL tutarında iyileştirme sağlandığını açıkladı.  


SGK'nin NSosyal hesabından tebliğe ilişkin yapılan paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuzca genel sağlık sigortalılarının aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde yaptığımız artışlar ile toplam 110 milyar lira iyileştirme sağladık. Yoğun bakım tedavi bedellerinde yüzde 55, palyatif bakım tedavi bedellerinde yüzde 40, diyaliz ve kan ürünleri bedellerinde yüzde 35, ayakta tedavi muayene bedellerinde yüzde 30, diğer çeşitli ödenen bedellerde yüzde 10 ila yüzde 30 arasında artış yaptık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler için ödenen bedellerde yüzde 10-85 aralığında artış sağladık. Milletimizin sağlığı ve refahı için durmadan çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Işıkhan'dan açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da NSosyal hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımı sunuyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e göstermiş oldukları hassasiyet ve destek için teşekkür ediyorum."



#SGK
#Resmi Gazete
#Vedat Işıkhan
#Sağlık Uygulama Tebliği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüş rekor kırdı! 10 Aralık 2025 bugün ons ve gram gümüş fiyatları ne kadar oldu?