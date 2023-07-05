İnsanlık serüveninin taşıyıcısı olan 'kâğıda' dair her şey bu eserde: Kâğıt Kitabı

Kâğıda dair detayları adeta bir sergi niteliğinde okura sunan "Kâğıt Kitabı" Rami Kütüphanesinde düzenlenen basın toplantısıyla okurlarına seslendi. Ketebe ve Varaka iş birliği ile hayata geçirilen bu proje, kâğıdın geçmişten bugüne süregelen serüvenini, içerisinde dünyanın çeşitli bölgelerinden getirtilmiş el yapımı kâğıt örnekleriyle zenginleştirerek ilgilisine sunuyor. Literatüre önemli bir katkı sunan bu eser özellikle koleksiyon okuyucuları için bir vitrin kitabı niteliği taşıyor. Her detayı ince elenip sık dokunularak hazırlanan tasarımda özellikle kâğıdın manevi hissiyatına da odaklanıyor.

“Kağıt Kitabı Türkiye'de bir öncü"

Lansmanda, Yazar ve Şair Ahmet Kot ve Simurg Studio Ajans Başkanı Mustafa Yaman katılımcılarla birlikte keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi. Konuklar, kâğıdın hayatımızdaki her alana dokunduğunu gözler önüne sererek, eser hakkında önemli bilgi paylaşımlarında bulundu. Kâğıt dostlarına seslenen Ahmet Kot; "Kâğıt herkes için fark ettiğimiz ya da etmediğimiz öneme sahip. Kâğıdı tarih boyunca yaşayan tüm uygarlıkların temel taşı olarak yorumluyorum. Yüzyıllar boyunca edinilen tüm bilgilerin kayıt aracı olan bu nesne, geçmişin birikimini bugünlere taşıyor. Ortaya çıkan bu eserden gurur duyuyorum çünkü Türkiye'de kâğıda bu kadar önem vererek hazırlanmış başka bir eser yok. Bu anlamda Kâğıt Kitabı bir öncü!" ifadelerinde bulundu.

Kitabın prodüksiyon aşamasına değinen Mustafa Yaman; " Ketebe ve Varaka iş birliği ile başladığımız bu projenin ilk sürecinden itibaren büyük bir heyecan duyduk çünkü ilk defa böyle bir proje ile karşılaştık. Bu kitapta önem verdiğimiz noktalardan biri okuyucuyu şaşırtmaktı. Prodüksiyon kitap olarak geçen bu eserde okuyucuyu kâğıdın serüveninde bir yolculuğa çıkarmaya çalıştık. Kitap içerisinde barındırdığı farklı el yapımı kâğıt örnekleriyle bu yolculuğun manevi tarafına da odaklanıyor. Uzun bir sürecin sonunda özel bir görsel çalışmasıyla herkese nasip olmayan bu özel projeyi tamamladık." açıklamasında bulundu.

Geçmişten bugüne başrolde kağıt

Büyük insanlık serüvenini geçmişten bugüne taşıyan, pusula, barut ve matbaa ile birlikte dünyayı değiştiren dört büyük icattan biri sayılan kâğıdın fonda değil başrolde olduğu bir eser Kâğıt Kitabı. Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. sponsorluğunda yayıma hazırlanan ve Ketebe Yayınları’ndan çıkan kitap, okuru Antikçağlardan modern zamanlara uzanan bir yolculuğa davet ediyor. Kitabın sayfalarında ilerlerken endüstriyel kâğıt üretiminin, binlerce yıllık serüveninin son diliminde değişim, dönüşüm ve gelişimin hızlanmasını sağladığını fark ediyor, matbaa ve basım teknolojilerindeki baş döndürücü değişimin, kâğıdın kullanım alanını hiç olmadığı kadar artırdığına şahitlik ediyoruz. Bu gerçek bize insanlık tarihi devam ettikçe “kâğıdın” en iyi yol arkadaşlarımızdan biri olmaya devam edeceğini söylüyor.



