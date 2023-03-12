Kadına güç veren besinler

Sağlıklı beslenme herkes için önemli. Ancak işte ya da evde mesaisi bitmeyen kadınlar için 2 kat öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu koşuşturmalar fiziksel olduğu kadar zihinsel yorgunluk da yaratabiliyor. Ev ya da iş hayatında emekçi bir kadın olmak ayrı bir güç istiyor. Vücudun bu anlamda farklı vitamin desteklerine ihtiyacı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, kadınların fiziksel ve zihinsel gücünü artıracak besinler konusunda bilgilendirdi.

VÜCUDUN İYİ ÇALIŞMASI İÇİN SOĞAN SARIMSAK PIRASA

Soğan, sarımsak ve pırasanın kadınların gücünü artıracak değerli besinlerden olduğunu söyleyen Arpacı, “Kadınların vücut sağlığı için antioksidanları vücudunda barındırması gerekiyor. Bu konuda yardımcı olacak başroller ise soğan, sarımsak ve pırasadır. Evet, soğan ve sarımsak koku olarak biraz sevilmese de her üç besin de yüksek oranda antibiyotik ve analjezik özelliğe sahip. Özellikle soğanın kadınlarda sık görülebilen polikistik over sendromu için etkili bir besin olduğunu birçok araştırma ortaya koyuyor. Ayrıca meme kanseri gelişme ihtimalinin azaldığına dair bulgular da var” dedi.

ZİHİNSEL GÜÇ ARTIYOR

Kadınların kendilerine iyi bakmak için tüketebileceği bir besin de yaban mersini. Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini aynı zamanda sağlıklı hücreleri hasarlara karşı koruyan flavonoidleri de barındırıyor. Yaban mersini kadınların kan basıncını düşürerek iltihap azaltma, kalp krizi ya da idrar yolu enfeksiyonu riski aza indirme gibi konularda destek sağlıyor. Bu besinin zihinsel açıdan fayda sağladığını anlatan Arpacı, “Yorgunluk, yaşın ilerlemesi beynin daha keskin işleyişini kimi zaman engelleyebilir. Yaban mersini zihinsel gücü artırmayı sağlıyor” şeklinde konuştu. Arpacı, domates, keten tohumu gibi besinlerin de kadınların sağlıklı yaşamına büyük katkı sunacağının altını çizdi.

Kadınlar fiziksel ve zihinsel gücünü artırmak için neler yapmalı?

Günlük beslenme bol yeşillik ve meyve içermeli.

Öğünlerde besin çeşitliği olmalı, renkli beslenmeli.

İdeal kiloya düşmeli ve korunmalı.

Haftada 3 gün egzersiz yaşam biçimi haline gelmeli.

Şeker ve tuz alımı kısıtlanmalı.

Sigara içilmemeli ve alkol azaltılmalı.

Az yağlı süt ve süt ürünleri tercih edilmeli.

Günlük en az 2 litre su tüketimi sağlanmalı.



























