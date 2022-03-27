​Kalp kapağında ‘triclip’ dönemi ​

İzmir’de yaşayan Seher Tekin (70), sağ kalp kapağı için uygulanan triclip yöntemiyle sağlığına kavuştu. Çocukluğundan beri kalp sorunu yaşayan Tekin, “Bana ameliyat olamazsın dediler. Kızımın araştırmaları sayesinde bu yöntemi keşfettik. Yürüyemiyor, nefes alamıyordum, şimdi ise hayatım değişti” dedi.
- İşlemi yapan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Cihan Altın, “Oldukça riskli olan sağ kalp kapağı cerrahisinde artık yeni bir tedavi umudu var. Dünyada ve Türkiye’de yeni uygulanan bu yöntemle yüzde 90’a varan başarılı sonuçlar alınıyor” dedi. Doç. Altın, operasyonu geçiren hastanın şikayetlerinde daha ilk günden azalma gözlendiğini ifade etti.