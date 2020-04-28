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Hayat Kanal 7 spikeri Hülya Yürekli Seloni korona oldu Amerikan Hastanesinde tedavim yetersiz kalınca imdadına doktor arkadaşım yetişti
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Kanal 7 spikeri Hülya Yürekli Seloni korona oldu: Amerikan Hastanesi'nde tedavim yetersiz kalınca imdadına doktor arkadaşım yetişti

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kanal 7 Ana Haber spikeri Hülya Yürekli Seloni, Instagram hesabından duruma açıklık getiren bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda ailecek koronavirüse yakalandıklarını duyuran Seloni, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavisinin yetersiz kalınca imdadına doktor arkadaşının yetiştiğini belirterek iyi olduğunu söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hülya Yürekli Seloni
Hülya Yürekli Seloni

Koronavirüs sürecinde pek çok ünlü ismin, medya çalışanının testinin pozitif çıktığını biliyoruz. Koronavirüse yakalanan yeni bir isim ise Kanal 7 spikeri oldu. Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Seloni, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Tedavimin yetersizdi

Uzun süredir ekranlarda görülmeyen Kanal 7 Ana Haber spikeri Seloni, sevenlerini daha fazla meraklandırmadan kendisi açıklama yaptı. Seloni, Amerikan Hastanesi'ndeki tedavisinin yetersiz kalınca imdadına doktor arkadaşının yetiştiğini belirterek iyi olduğunu söyledi.

Seloni'nin paylaşımı

Seloni paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

  • "Sevgili dostlarım sizlerin de merak ettiği uzere bir süredir ekranlarda yokum. Maalesef ailece korona olduk. Ben 12 Nisan'da semptomlarım başlayan Covid-19 tedavimi tamamlayarak dün hastaneden taburcu oldum, eşim ve Alara hastalık sürecini evde tedavi ile geçirdiler. Hepimiz çok şükür iyiyiz dinlenmedeyiz.
  • Amerikan Hastanesi'nde başlayan tedavi sürecimin yetersiz kalması sebebiyle çok zor zamanımda imdadıma koşan, beni kucaklayan, kendi hastanesine alıp hemen yeni bir tedavi süreci başlatarak iyileşmeme büyük katkı sağlayan, büyük özveriyle, sevgiyle çalışan, başarılı doktorlarımızdan, hakkını ödeyemeyeceğim, benim sağlık kahramanım, sevgili arkadaşım Enfeksiyon Hastalıkları Uz. Dr. Gülhan Eren basta olmak uzere İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm kıymetli sağlık çalışanlarına, Alara'mın biricik doktoru, bizi hiç yalnız bırakmadı, engin bilgi ve tecrübeleriyle destek oldu. Prof. Dr. Bektaş Sırrı, yine tecrübeli doktorlarımızdan önerileriyle destek veren sevgili arkadaşım Prof. Dr. Teoman Dal, Kanal 7'nin değerli büyüklerime, yönetici ve çalışma arkadaşlarıma, Amerika'dan her gün bana moral vermeye çalışan kız kardeşime, hastaneye yiyecek giyecek getirip her gün yanımda hissettiren erkek kardeşim ve değerli eşine, evimin kapısına yemek bırakan kıymetli kayınvalideme, sevgili eltime, çok çok değerli dostlarıma, dostluk mesajlarıyla güç veren, dualarını, desteğini esirgemeyen, arayan soran merak eden, kötü gününüzde yanımızda olduğunu hissettiren herkese en kalbi duygularımla sonsuz teşekkürler ediyorum ailem adına. Şunu bir kez daha anladık ki “sağlık” her şey ve yaşam çok değerli. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum büyüklerime hürmetlerimi sunuyorum. Hastalarımıza acil şifalar, sizlere hayırlı ramazanlar diliyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Sağlıkla mutlulukla kalın.''

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