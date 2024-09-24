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Kansere karşı akıllı ışın cihazı

Kansere karşı akıllı ışın cihazı

Aybike Eroğlu
04:0024/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi ile birlikte dünyada yalnızca 5 yerde bulunan MR Linac adlı cihaz, ışınlı kanser tedavisinde büyük kolaylık sağlıyor. Cihaz, tümörü anlık canlı takip edilebiliyor, navigasyon görevi görüyor ve ışını tam adrese ulaştırıyor.

Dünya genelinde kanser vakaları artarken, tedavi açısından da umut verici gelişmeler yaşanıyor. Özellikle son dönemde akıllı radyoterapi tedavileri açısından dikkat çeken MR Linac cihazı, modern teknolojisiyle öne çıkıyor. MR Linac cihazı sayesinde tümör ve organ hareketi hesaba katılarak, tümör anlık canlı takip edilebiliyor. Yüksek hassasiyetle ışınlama imkanı sunan cihazın sadece tümörü hedef aldığını belirten Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümü Direktörü Prof. Dr. Hale Başak Çağlar, "Tümör harici diğer organlara minimal doz vererek toplamda hastaya verilen radyasyon yükünü düşürüyor. Hareket eden tümörlerin ve etraflarındaki sağlam organların kesin konumunu belirleyebilen cihaz adeta navigasyon görevi görüyor ve ışının tam adrese ulaştırılmasını sağlıyor” dedi.

DÜNYADA 5 MERKEZDE VAR

CMM (Kapsamlı Hareket Yönetimi) ismi verilen bu özelliğiyle dünyada yalnızca 5 merkezde bulunan cMR Linac’ın yüksek kaliteli görüntüler sağlayan bir radyoterapi cihazı olduğunu anlatan Çağlar, “Özellikle küçük tümörlerin tedavisinde olağanüstü hassasiyette ışınlama yapıyor. Cihaz kanser hücrelerinin vücudun farklı bölgelerine yayıldığı durumlarda veya daha önce radyoterapi almış hastaların yeniden tedavi edilmesinde önemli bir rol üstleniyor” diye konuştu.

9 farklı türün tedavisinde kullanılıyor

Cihazın sahip olduğu yüksek görüntü kalitesiyle tümörlerin daha net biçimde görüntülenebildiğini hatırlatan Çağlar, "Tedavi sırasında alınan anlık görüntülerle hastanın günlük anatomik değişiklikleri belirlenebiliyor. Tedavi sonrası yan etki azalıyor ve yaşam kalitesini yükseltiyor" değerlendirmesi yaptı. Cihaz, pankreas, karaciğer, prostat, rektal kanserler, baş-boyun kanserleri, meme kanserleri, böbrek tümörleri, akciğer ve beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılıyor.


FOMO, nomofobi, photolurking... Teknoloji ve sosyal medyanın tetiklediği yeni hastalıklar

Teknoloji bağımlılığı modern yaşamın önemli bir parçası haline geldi ve bunun sağlık üzerindeki olumsuz etkileri giderek daha fazla ortaya çıkıyor. Göz yorgunluğu (dijital göz yorgunluğu veya bilgisayar görme sendromu), boyun ve sırt ağrıları (teknolojiye bağlı duruş bozuklukları), kilo alımı ve obezite (hareketsiz yaşam tarzı) gibi fiziksel sorunlar, artan teknoloji kullanımıyla ilişkili. Bilinen şikayetlerin yanı sıra ilginç ve yeni psikolojik sorunlar da ortaya çıktı. FOMO, nomofobi, netlessfobie gibi... Peki, bu yeni tekno-hastalıklar neler ve ne anlama geliyor? Sağlık sorunlarının önüne geçmek ve teknolojiyle olan ilişkimizi daha sağlıklı bir noktaya getirmek için neler yapabiliriz?


#Sağlık
#Teknoloji
#Kanser

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