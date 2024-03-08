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Hayat

Karaelmas Ekspresi 14 yıl sonra yola çıkıyor

Turistik amaçlı tren yolculuğunu sevenlere alternatif bir hat daha geldi. Demiryolu turistlerinin gözdesi olan Doğu Ekspresi’nin ardından bugün Karaelmas Ekspresi de 14 yıl aradan sonra ilk seferine çıkıyor.

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:00 - 8/03/2024 пятница
Güncelleme: 06:24 - 8/03/2024 пятница
Yeni Şafak
Karaelmas Ekspresi
Karaelmas Ekspresi

Seferleri 1 Ocak 2010 tarihinde durdurulan ekspres, o günden bugüne trenlerle yük taşımacılığı haricinde yolcu taşımacılığı yapmamıştı. 14 yıl aradan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığının turizmi geliştirmek amacı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak hayata geçirdiği projede, turistik Doğu Ekspresi’ne rakip olacak Karaelmas Ekspresi'nin, bölgede turizm potansiyelini artırması hedefleniyor. Bugün tanıtım seferine çıkacak ekspres, 12 Nisan’da ise hizmete açılacak. Batı Karadeniz turistik tren turunun rotası Çankırı, Karabük ve Zonguldak olacak. Gidiş dönüşü 2 gün sürecek olan yolculukta, Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Karabük, Safranbolu’da durarak, Zonguldak’a varacak. Tren dönüş yolunda ise sonra Yenice ve Eskipazar’a uğrayarak Ankara’ya varacak.


#Karaelmas Ekspresi
#ulaşım
#tren
4 часа(ов) назад
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