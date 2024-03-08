Karaelmas Ekspresi 14 yıl sonra yola çıkıyor

Yakında hizmete girecek olan yeni bir turistik tren hattı, Ankara-Çankırı-Karabük-Zonguldak güzergahını kapsayacak. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) öncülüğünde geliştirilen proje, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek isteyen yolcular için çekici bir alternatif oluşturacak. Ankara'dan başlayarak Çankırı, Karabük ve Zonguldak gibi şehirleri birbirine bağlayacak olan bu hat, kullanıcılarına benzersiz bir tren yolculuğu deneyimi sunmayı amaçlıyor. Yeni hat bölgedeki turizmi canlandırarak, tarih ve doğa tutkunlarına çeşitli keşif fırsatları sunacak.