Katar’ın ilk rotası İstanbul

Katar kültürünü tanıtmak için dünyayı dolaşan Arap yelkenlisi İstanbul’a demir attı. Yelkenli bu kez Katar’ın 2022’de ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’nın tanıtımı için yola çıktı. Katara Kültür Vakfı tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen gezi kapsamında İstanbul’dan yola çıkan “Fath el Kheir” yelkenlisi ülkenin denizcilik mirasını ve 2022 Dünya Kupası’nı tanıtmak için Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya, Fransa ve İspanya sahillerinde demirleyecek. Yelkenli, İspanya’nın ardından Afrika sahillerine geçecek ve Fas, Cezayir ve Tunus’ta dünya kupası tanıtılacak ve Katar kültürü hakkında bilgi verilecek. Diğer yandan mürettebat gittiği ülkelerde isteyenlere geleneksel yelkencilik konusunda eğitim verecek. Seferine İstanbul’dan başlayan yelkenliyi görenlerin büyük çoğunluğu “Karayip Korsanları” gemisi benzetmesini yaptı. Sadece Katar’a özgü olan bu el yapımı yelkenli farklı yapısıyla Boğaz’da büyük ilgi çekti. Gemiyi hem İstanbul halkı hem de Türkiye’de yaşayan Katarlıların yanı sıra Arap vatandaşlar da ziyaret etti.

Geminin kaptanı Muhammed Yusuf Sada

DENİZ MİRASINI YANSITAN BİR YELKENLİ

Geminin kaptanı Muhammed Yusuf Sada, tamamen Katar’ın geleneksel kültürünün bir parçası olan gemi hakkında şu bilgileri verdi: “ 1983 yapımı bu gemi ahşaptan ve el yapımı. Adı Fath El Kheir yani ‘Hayır Kapısı’ anlamına geliyor. Bu gemi barışın ve kardeşliğin sembolü.” İstanbul’da bir hafta kaldıklarını dile getiren Sada, “ Gemi çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Fotoğraflar çektiler. Mürettebat misafirlere bize özel çaylardan ve kahvelerden ikram etti. Burada kaldığımız süre boyunca gördüğüm şey, Türk halkının ilgisi ve sevgisi oldu. Çünkü bu geleneksel Arap yelkenlisi çok görmeye alışık oldukları bir gemi yapısı değil. Genel itibariyle tepkilerden oldukça memnunuz. Umarım diğer limanlarda da İstanbul halkından gördüğümüz misafirperverliği ve sıcaklığı bulabiliriz. ” ifadelerini kullandı. Geminin ayrıca 2022 FIFA Dünya Kupası tesislerinin gösterileceği büyük ekranlara sahip olduğunun da altını çizdi. Mürettebat ayrıca, Katar’ı anlatan tanıtım broşürleri ve hediyeler dağıtmayı da ihmal etmedi. Kaptan, seyahatin geçeceği ülkelerin halkına ulaşmak için her türlü hizmeti vermeye çalıştıklarına da dikkat çekti.

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Fath El Kheir'in ilk rotası İstanbul oldu.

KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITIYORUZ

Amaçlarının dünyaya bir mesaj vermek olduğubu söyleyen kaptan Sada, “ Bu yelkenliye Fath El Kheir 4 adını verildi. Bundan önceki üç gemide farklı bir rotadan başlayıp limanlarda ülkemizi ve kültürümüzü tanıttı. Geçen yıl Fransa’dan başlayıp Avrupa ülkelerini gezmişti. Bu yıl da rotamız Türkiye’den başladı. İlk İstanbul’a demir attık buradan Çanakkale’ye gideceğiz. Çanakkale’den Yunanistan’a gidecek ve son olarak da İtalya’da sona erecek seferler. Gemide, el işçiliği ve deniz kültürümüze ait eserleri de sergiliyoruz. Elbette 2022 Dünya Kupası’nın da tanıtılması önceliğimiz olacak.” ifadelerini kullandı.

BU GELENEK SÜRECEK

Katar Devleti İstanbul Başkonsolosu Mansoor Bin Abdulla Al-Sulateyn, İstanbul’da yelken açan geminin ülkeleri için anlamının büyük olduğunun altını çizdi. Başkonsolos, “ Atalarımız geçmişte bu gemi ile aylar süren uzun seferler yapıyorlardı. Katar Emiri Şeyh Temim ve babası Şeyh Hamad bu gemi kültürünün yaşatılması adına tüm imkanları kullanıyorlar. Bu geleneği bir kültür turizm olarak yaşatmayı sürdürüyorlar. Katar’da bulunan bu tarz tarihi ahşaptan yapılmış gemilere, bu geleneği sürdürmek adına ciddi ölçüde maddi destekler veriliyor” şeklinde konuştu.

Mansoor Bin Abdalla Al-Sulateyn

AYNI GEMİDEYİZ

Mansoor Bin Abdulla Al-Sulateyn, sözlerine şöyle devam etti: “Bu geminin birinci hedefi Dünya Kupası’nın tanıtımını en etkin biçimde yapılmasını sağlamak. Sloganımız da “2022’de sizi Katar Dünya Kupası’na bekliyoruz.” Bir diğer hedefimiz de Katar’ın deniz ve doğa ile olan ilişkisini dünyaya anlatmak. İstanbul’da başlamamızın nedeni ise Türkiye ile olan kültürel ilişkilerimizi daha da güçlendirmek. Çünkü biz aynı gemideyiz. Gemimizde bulunan Katar bayrağının hemen yanında Türk bayrağının asılması bunun en büyük göstergesi. İki ülkenin her alandaki beraberliğinin sürmesini temenni ediyorum. İstanbul’un bizim için anlamı büyük ve burada ortak kültürel faaliyetlere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi. Suleytin, konuşmasınaı şöyle sürdürdü: “FIFA 2022 Dünya Kupası sadece Katar’ı değil bütün Arap ülkelerini temsil edecek. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok sayıda yapının inşası bitti ve yakın zamanda diğerlerini de tamamlayacağız. Türk Milli Futbol Takımının Katar’daki Dünya Kupas’ına katılması da en büyük arzumuz. Böylece hem Türk halkı hem de Katar halkı çok memnun olacaktır.”

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