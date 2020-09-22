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GENEL SAĞLIK

Kekiğin faydaları: Kekik çayı nelere iyi gelir?

Kekiğin faydaları: Kekik çayı nelere iyi gelir?

Lezzetli yemeklerin vazgeçilmezi olan kekik, sağlığımız için adeta şifa niteliği taşıyan bir bitki. İnsan vücuduna çeşitli faydaları olan kekik içerisinde A, C vitaminleri, kalsiyum, sodium, potasyum gibi çeşitli faydalı mineral ve yağlar bulunduruyor. Özellikle kurutularak kullanılan kekiğin çayı da oldukça tüketilmekte. Yağ olarak kullanılabilen kekiğin birbirinden farklı özellikleri ve yararları var. Peki, hem bu kadar çok tüketilip hem de yararlı olan kekiğin faydaları neler? Kekik çayı nelere iyi gelir? Detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kurutulmuş kekik
Kurutulmuş kekik

Kekiğin pek çok faydası bilinmekte. Ufacık yaprakları canlandırıcı bir kokuya sahip. Et yemeklerinin vazgeçilmez aroması olan kekik, geleneksel olarak maydonoz ve defne yaprağıyla beraber toplanır. Küçük kekik yaprakları önemli oranda antiseptik özelliğe sahip olan bir uçucu yağ içerir.Kekik ve yağı inanılmaz faydalar içermekte.

Kekik yağı ile mikropları öldürdü
SAĞLIK
Kekik yağı ile mikropları öldürdü

Kekikte demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri bulunmakta. Kekiğin bir diğer önemli özelliği ise antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki olması. Kekik, antik çağlardan beri kullanılan şifalı bir bitki.

Kekik yağının litresi 350 liradan satılıyor
EKONOMİ
Kekik yağının litresi 350 liradan satılıyor

Yunanlılar bu bitkiyi asabiyet için, Romalılar ise melankoli için kullanırlardı. Aynı zamanda bayılanları ve epilepsi nöbeti geçirenleri kekikle uyandırırlardı. Kekik çayı da öksürüğe ve gribe karşı içilirdi. Yakın yüzyıllarda sindirim problemleri ve ciğer enfeksiyonları için popüler bir ilaç olarak nam saldı. Kekiğin daha önce duymadığınız 7 faydası da var.

Dünyanın kekik ihtiyacını Denizli karşılıyor
EKONOMİ
Dünyanın kekik ihtiyacını Denizli karşılıyor

Peki, hem bu kadar çok tüketilip hem de yararlı olan kekiğin faydaları neler? Kekik çayı nelere iyi gelir?

Kekiğin faydaları

Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur

Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder

Akne tedavisinde kullanılır

Saç büyümesini destekler

Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur

Kemikleri sağlıklı tutar

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur

Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur

Kas kramplarını tedavi eder

Mükemmel anti-bakteriyel özelliklere sahiptir

Anemiyi önler

Kekik mideye badem kansere iyi geliyor
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Kekik mideye badem kansere iyi geliyor

Kekik çayı nelere iyi gelir?

Bir su bardağının içine önce biraz kekik ve sıcak su döktükten sonra 15 dakika demleterek çay elde edebilirsiniz. İsteğe bağlı bal veya limon ile tatlandırabilen kekik çayı insan vücudunu rahatlatmak dışında pek çok faydası var. İşte kekik çayının faydaları:

Kekik çayı

Kekik çayı sindirim sistemi için bir arındırıcı bitki olmakla beraber bazı bağırsak kancalı kurtlarını ve yuvarlak solucanlarını yok ediyor.

Zengin veya yağlı yiyeceklerin sindirimine yardımcı olmakla beraber idrar yolu sağlığı için de faydalı. Enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı bakterileri dengede tutmaya yardımcı olan kekik, otlar arasında en yüksek antioksidan seviyelere sahip olanı.

Serbest radikalleri ve diğer hastalık üreten maddeleri vücuttan atmada güçlü etkileri olan lutein, zeaksantin ve naringenin gibi biyoflavonoidlerle dolu. Sabah içilirse gün boyu zindelik verir.

8 kilodan sadece 100 gram çıkıyor
FOTOĞRAF 11
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Akseki ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Abdullah Güven, yazın Toros Dağlarında kesilip biçilen kekikler ile yağ sıkarak geçimini sağlıyor.
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Alaçeşme Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Güven, Orman İşletme Müdürlüğünden aldığı izinle yazın bin 200 metre rakımlı Toros Dağlarında kekik, şalba, andız, mersin, ardıç, defne ve su nanesi topluyor.
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Daha önce bu otları topladıktan sonra kurutup sattığını belirten Güven, eskiden ilkel yöntemle kekik, elma yağı, defne yağı, andız yağı, su nanesi yağı sıkmaya başladığını, şimdi ise daha gelişmiş yöntemle yaptırdığı kazanlarda bu işi yapmaya devam ettiğini söyledi.
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Kazanlara koyduğu 8 kilo kekiği 4-5 saat kaynattığını kaydeden Güven, 8 kilo kekikten 100 gram kekik yağı çıkarıyorum. Bunun geliri var. İleride daha gelişmiş olarak bu işi yapmak istiyorum. Yağ çıkarmak oldukça zahmetli bir iş. Sabah saatlerinde başlamış olduğum yağ çıkarma işi yaklaşık dört saat sürüyor dedi.
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Ailesiyle biriktirdiği kekik, şalba, defne, su nanesi otlarını kuruttuğunu belirten Abdullah Güven, yağ sıkma işini şöyle anlattı:
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Biriken kekikleri kazana doldurup içine su dökerek sabahın erken saatlerinde 300 dereceye varan ısıda ısıtıyoruz. Kazan kaynayınca içerisi buharla dolar. 4 saat sonra buhar soğutulmuş boruların iç yüzüne değince yoğunlaşır ve damla haline gelir...
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Damlalardan oluşan damıtılmış su bu borudan dışarı akar. Aktığı yere kekik yağı ile karışık damıtılmış kekik suyunun birikmesi için bir kap konur damlalar halinde aşağıya akar...
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Kap dolup taşınca ilk olarak dışarıya yağ kısmı akar. Birbirinden ayrılan kekik yağı ve kekik suyu kendi kaplarına doldurularak kullanım için saklanır. Bu işlem yaklaşık 8 saat sonra tamamlanır.
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Bazı bitkilerin yağlarını da soğuk pres yöntemi ile çıkarttığını anlatan Güven, Menengiç ve çörek otu yağını soğuk pres yöntemi ile çıkartıyorum. Her çıkardığımız yağın ayrı ayrı şifaları vardır...
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Yağlarını çıkardığımız ürünlerin posalarını kesinlikle atmıyoruz. Posalarını dahi değerlendiriyoruz. Posaları da hayvan yemi olarak satıyoruz...
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Yağları çıkarmadan bana sipariş verirler. Ben de sipariş üzerine çalışıyorum. Pazarlama sorunum yok diye konuştu.
8 kilodan sadece 100 gram çıkıyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde yaşayan Abdullah Güven, yazın Toros Dağlarında kesilip biçilen kekiklerin yağını çıkararak geçimini sağlıyor. Kekik yağının litresi 750 ila 1000 lira arasında satılıyor.
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