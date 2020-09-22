Kekiğin faydaları: Kekik çayı nelere iyi gelir?

Kekiğin pek çok faydası bilinmekte. Ufacık yaprakları canlandırıcı bir kokuya sahip. Et yemeklerinin vazgeçilmez aroması olan kekik, geleneksel olarak maydonoz ve defne yaprağıyla beraber toplanır. Küçük kekik yaprakları önemli oranda antiseptik özelliğe sahip olan bir uçucu yağ içerir.Kekik ve yağı inanılmaz faydalar içermekte.

SAĞLIK Kekik yağı ile mikropları öldürdü

Kekikte demir, kalsiyum, potasyum, magnezyum, manganez mineralleri ve A, C, E, K, B6 vitaminleri bulunmakta. Kekiğin bir diğer önemli özelliği ise antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin bir bitki olması. Kekik, antik çağlardan beri kullanılan şifalı bir bitki.

EKONOMİ Kekik yağının litresi 350 liradan satılıyor

Yunanlılar bu bitkiyi asabiyet için, Romalılar ise melankoli için kullanırlardı. Aynı zamanda bayılanları ve epilepsi nöbeti geçirenleri kekikle uyandırırlardı. Kekik çayı da öksürüğe ve gribe karşı içilirdi. Yakın yüzyıllarda sindirim problemleri ve ciğer enfeksiyonları için popüler bir ilaç olarak nam saldı. Kekiğin daha önce duymadığınız 7 faydası da var.

EKONOMİ Dünyanın kekik ihtiyacını Denizli karşılıyor

Peki, hem bu kadar çok tüketilip hem de yararlı olan kekiğin faydaları neler? Kekik çayı nelere iyi gelir?

Kekiğin faydaları

Görme yeteneğini artırmaya yardımcı olur

Soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısını tedavi eder

Akne tedavisinde kullanılır

Saç büyümesini destekler

REKLAM

Solunum bozukluklarının tedavisinde yardımcı olur

Kemikleri sağlıklı tutar

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur

Kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur

Kas kramplarını tedavi eder

Mükemmel anti-bakteriyel özelliklere sahiptir

Anemiyi önler

HAYAT Kekik mideye badem kansere iyi geliyor

Kekik çayı nelere iyi gelir?

Bir su bardağının içine önce biraz kekik ve sıcak su döktükten sonra 15 dakika demleterek çay elde edebilirsiniz. İsteğe bağlı bal veya limon ile tatlandırabilen kekik çayı insan vücudunu rahatlatmak dışında pek çok faydası var. İşte kekik çayının faydaları:

Kekik çayı

Kekik çayı sindirim sistemi için bir arındırıcı bitki olmakla beraber bazı bağırsak kancalı kurtlarını ve yuvarlak solucanlarını yok ediyor.

Zengin veya yağlı yiyeceklerin sindirimine yardımcı olmakla beraber idrar yolu sağlığı için de faydalı. Enfeksiyonları önlemeye ve sağlıklı bakterileri dengede tutmaya yardımcı olan kekik, otlar arasında en yüksek antioksidan seviyelere sahip olanı.

Serbest radikalleri ve diğer hastalık üreten maddeleri vücuttan atmada güçlü etkileri olan lutein, zeaksantin ve naringenin gibi biyoflavonoidlerle dolu. Sabah içilirse gün boyu zindelik verir.