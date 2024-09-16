Ketebe Çocuk yazar ve çizeri Sonja Danowski: Çoğu zaman boş kâğıtla başlıyorum

Ketebe Çocuk’un 4. yılı için İstanbul’a gelen ödüllü yazar ve çizer Sonja Danowski, önceki gün Türkiye Tasarım Vakfı’nda kitapseverlerle bir araya geldi. Anıların korunmasına yönelik kitaplar konusunda önemli bir isim olarak bilinen Danowski, Ketebe Çocuk etiketiyle okurla buluşan “Çocukların Rüyaları” adlı eserin hazırlık sürecine dair bir konferans verdi. Etkinlik öncesinde Türkiye’deki çizerlerle buluşan Sonja Danowski, deneyim atölyesine katıldı. Atölyede, çocukların rüyalarından ilham alınarak birer rüya çizmelerini isteyen Danowski, tamamlanan çizimleri değerlendirdi.

Konuşmasında “Çocukların Rüyaları” adlı kitabının çizimlerini önceden bütün detaylarıyla planlamadığını söyleyen Danowski, “Çoğu zaman sadece önümde boş bir kâğıt, renkler ve kalemler olması gerekiyor. O zaman başlayabiliyorum. Sonra bir ilham geliyor. Ben çizerken daha fazla detay ortaya çıkıyor. Böylece devam ediyorum. İlham ve yaratıcılık arasında derin bir bağ olduğunu düşünüyorum” dedi. Ketebe Yayınları editörü Feride Kurtulmuş’un moderatörlüğündeki program, soru-cevap etkinliğiyle sona erdi. Yazar ve çizer Sonja Danowski, dün Ketebe Çocuk’tan okurla buluşan “Çocukların Rüyaları”, “Kardeşim Gelmeden Önce” ve “Komşudaki Tiyatro” adlı eserlerini Minoa Pera’da okurları için imzaladı.