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Kovid şekeri tetikledi

Kovid 19’a yakalanan kişilerin diyabete açık hale geldiği ortaya çıktı. Prof. Hasan Aydın, enfeksiyon öncesi tanısı bulunmayanlarda diyabete rastlandığını söyledi. “Kortizonlu ilaçların kullanılması ve Kovid-19’un doğrudan pankreasa hasar vermesiyle diyabet gelişebiliyor” dedi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Kovid şekeri tetikledi
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Yeditepe Üniversitesi Hastanesi İç Hastalıkları ve Endokrinoloji Uzmanı Prof. Dr. Hasan Aydın, son günlerde enfeksiyon öncesi tanısı bulunmayan kişilere diyabet tanısı konulmaya başladığını söyledi. Kovid-19’un sistemik tutulumu nedeniyle vücudu diyabete meyilli hale getirdiğini söyleyen Aydın, “Hem tedavide kortizon içeren ilaçların kullanılması, hem de Kovid-19 enfeksiyonunun doğrudan pankreasa saldırıp hasar vermesine bağlı olarak diyabet gelişebiliyor.” dedi.

BU DURUM 6 AY SÜRÜYOR

  • Kovid-19 nedeniyle gelişen tip-2 diyabetin çoğunlukla geçici olduğunu kaydeden Aydın, diyabet sürecinin en fazla 6 ay kadar sürdüğünü, 6 ayın sonunda ise kişinin kan şekerinin normal seviyeye düşerek kendiliğinden geçtiğini ifade etti. Bu durumun yeni bir tanımlamaya yol açacağını savunan Aydın, “Muhtemelen ‘Post Kovid Diyabet’ gibi bir tanı ortaya çıkacak. İlerleyen dönemde vücutta bırakacağı hasarlar net olarak bilinmiyor.” diye konuştu. Aydın, ABD’de 181 bin hastayla yapılan araştırmaya işaret ederek, “Kovid geçirenlerde diyabet görülme riski yüzde 40 arttı.” bilgisini verdi.

3 NEDENİ VAR

Diyabet riskinin artışına 3 etkenin yol açabileceği ifade ediliyor. Prof. Aydın’a göre, Kovid-19 pankreasta doğrudan hasar oluşturarak insülin yapma kapasitesini azaltıyor ve sonra diyabete yatkınlık oluşturabiliyor. İkinci önemli etken ise salgın sürecinde, hareketsizlik, aşırı kalorili gıda tüketimi insülin direncini arttırarak diyabet gelişmesine yol açabiliyor. Son olarak, orta veya ağır şiddette Kovid-19 geçiren kişilerde kullanılan kortizon ilacı diyabet hastalığına yatkınlık oluşturabiliyor.

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