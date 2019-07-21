Küfür olmadan  güldüreceğiz

Komedi filmi “Muhteşem Üçlü” çok yakında vizyona girecek. Senaryosunu İhsan Aydın’ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan, Yavuz Topoyan ve Ömer Gecü yer alıyor. Başrol oyuncularından Kemal Uçar, filmde işsiz ve sakar bir genç olan “Murat” karakterine hayat veriyor. Deniz Gürzümar, “Yavuz” karakterini oynuyor. Grubun diğer üyesi Burak Alkaş ise saf ve laf anlamayan “Ömer” karakterini canlandırıyor. “Muhteşem Üçlü” filminde, insan ilişkilerinin bozulmadığı, birbirlerine bağlı insanların bir arada yaşadığı fakir bir mahallede yaşananlar komik bir dille beyazperdeye aktarılıyor.

MİDYAT’I SEÇTİK

“Muhteşem Üçlü”nün çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde yapıldı. Filmin yönetmeni Mahmut Kaptan, çekimler için Midyat’ı neden tercih ettiklerini şöyle açıkladı: “Bir Güneydoğu Anadolu komedisi çektik. Hikayemizin konusunu her yerde çekme şansımız vardı. İstanbul’da da yapabilrdik. Sıcak bir mahalle, birlikteliğin, arkadaşlığın devam ettiği bir cografyanın daha gerçekçi olacağını düşündüm. Örneğin ben, İstanbul’da 35 yıldır aynı mahallede oturuyorum. Fakat yan komşumu dahi tanımıyorum. Biraz daha gerçek olsun diye Midyat’ı seçtik. Gerçekten orada komşuluklar, birlik, beraberlik ve herkesin birbirini tanıdığı mahalle ortamı halen var. “Filmde küfre yer vermediklerine dikat çeken Kaptan, sözlerine şöyle devam etit: “Günlük hayattaki argo ve küfürlü konuşmaları beyazperdeye yansıtmak istemedik. Çok örneği yapıldı ve bunlar kötü örneklerdi. Hem doğal hem de basitlikten kaçan bir anlatımı tercih ettik. Gişe filmi çekmek, yönetmen olarak da beni zorlamazdı ticari anlamda da getirisi olurdu. Ancak biz böyle bir filme imza atmak istemedik. Birinci önceliğimiz içimize sinen bir film yapabilmekti ve bunu başardık.”

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ALMANYA’DA BASKI VAR

Filmin yapımcılığını ise “ÖK Yapım” adına Ömer Kaya’nın gerçekleştiriyor. Almanya’da doğup büyüyen genç iş insanı Ömer Kaya, yatırımlarını Türkiye’ye yapma kararı aldıktan sonra bir yapım şirketi kurmaya karar vermiş.

İlk olarak da “Muhteşem Üçlü” filmine imza atmış. Ömer Kaya, bundan sonraki süreçte film sektöründe hizmet vermeye kararlı. Almanya’da Türk yatırmcıların eskisi gibi özgür olmadığını dile getiren Kaya, “Alman devleti Türklere karşı baskıcı ve ayrımcı politika izliyor. İş yaşamımızda çok zorluklarla karşılaşıyoruz. Son 15 yıldır Türk işadamalrına baskı var. Kurumların ve maliye bakanlığı’nın Türkler’e uyguladığı baskı arttı. Ben de ülkeme dönme kararı aldım. Film sektörüne karşı her zaman bir ilgim vardı. Bu sebeple ilk iş olarak yapım şirketi kurdum. ”şeklinde konuştu. Tükiye’de film ve dizi yapımcılığı sektörünün sıkıntılı olduğunu dile getiren Kaya, şöyle devam etti:

“Bu alanda tecrübem yok. Ancak Türkiye’deki film sektörünün iyi işlemediğini biliyorum. Öncesinde çok fazla araştırma yaptım. Sık sık İstanbul’a geldim ve bu alanda tecrübesi olan kişilerle istişarelerde bulundum. Avrupa’daki film sektörüyle aynı düzeyde işler yapmak istiyorum. Türk halkına kaliteli yapımlar sunmak için bir adım attık. Bu yapım işlerinde şahsen gördüğüm usulsüzlükler olduğu için biz başka olmayı hedefliyoruz.”

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Dünyaya çok fazla dizi satmamıza rağmen dizi setlerinde insanlara adil davranılmıyor diyen Kaya, “Örneğin Türkiye’de şöyle olaylar yaşanıyor. Oyucuncuya saat 10’da gel diyorlar ve akşama kadar bir sahne için bekletiyorlar. Film ekibine ve oyunculara büyük haksızlıklar yapılıyor. Emeğe saygı duyulması gerekir. Almanya’daki iş disiplinini buradaki yapım şirketinde hayata geçirmeyi planlıyorum.”

Geleneklerimize uygun filmler çekeceğiz

Kaya,’ÖK Yapım olarak yatırımımız bu filmle kalmayacak. Şu an ikinci filmimizin hazırlık süreci devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de dizi sektörüne yatırım yaparak devam edeceğiz. İlk Film bir tecrübe oldu. Gişe değil de insanlara katkı sağlayacak filmler çekmek istiyorum. Örf ve adetlerimize uygun filmler çekeceğiz. Almanya’daki Türk nesli kendi kültürnden çok uzaklaştı. Ancak Tükiye’de yeni nesilde de aynı dejanerasyon var. Geleneklerimize uygun yapımlar çıkaracağız. “ ifadelerini kullandı.