Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yarın Kurban Bayramı arefe günü. Yarın nafile oruçlar tutulacak, ibadetler yapılacak ve son hazırlıklar yapılacak. Milyonlarca Müslüman tarafından kılınacak olan Kurban Bayramı namazı saat kaçta? sorusu araştırılıyor. Haberimizde Diyanet takvimine göre, Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İl il Bayram namazı imsakiyesi sorusuna cevap bulabilirsiniz...

HAYAT Arefe gününde oruç tutmanın fazileti nedir?

2020 Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

Adana için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

Adıyaman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:01

Afyonkarahisar için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:31

Ağrı için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:39

Aksaray için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:17

Amasya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:06

Ankara için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:19

Antalya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:33

Ardahan için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:38

Artvin için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:41

Aydın için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:43

Balıkesir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:40

Bartın için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:18

Batman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:50

REKLAM

Bayburt için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:49

Bilecik için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:30

Bingöl için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:51

Bitlis için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:45

Bolu için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:23

Burdur için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:34

Bursa için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:34

Çanakkale için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:45

Çankırı için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

Çorum için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:10

Denizli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:38

Diyarbakır için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:53

Düzce için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:24

Edirne için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:41

Elazığ için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:56

Erzincan için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:53

Erzurum için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:46

Eskişehir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:29

Gaziantep için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:06

REKLAM

Giresun için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:55

Gümüşhane için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:52

Hakkari için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:40

Hatay için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:13

Iğdır için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:35

Isparta için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:32

İstanbul için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:33

İzmir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:45

Kahramanmaraş için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:07

Karabük için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:18

Karaman için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:23

Kars için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:37

Kastamonu için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:13

Kayseri için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:11

Kırıkkale için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:17

Kırklareli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:38

Kırşehir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:15

Kilis için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:08

Kocaeli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:29

REKLAM

Konya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:24

Kütahya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:32

Malatya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:00

Manisa için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:43

Mardin için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:52

Mersin için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:18

Muğla için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:42

Muş için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:47

Nevşehir için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:14

Niğde için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:16

Ordu için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:57

Osmaniye için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:11

Rize için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:47

Sakarya için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:27

Samsun için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:03

Siirt için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:47

Sinop için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:06

Sivas için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:03

Şanlıurfa için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:00

REKLAM

Şırnak için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:45

Tekirdağ için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:39

Tokat için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:04

Trabzon için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:50

Tunceli için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:54

Uşak için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:35

Van için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 05:40

Yalova için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:32

Yozgat için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:12

Zonguldak için 2020 Kurban Bayramı namaz saati 06:21

HAYAT Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban bayramı namazı kaç rekattır, ne zaman ve nasıl kılınır?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır. İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

REKLAM

Kurban nedir?

Sözlükte "yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, “ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan” demektir. Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir.

HAYAT Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur.

HAYAT Teşrik tekbirlerinin dini hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

Kurban kesmenin önemi nedir?

Kur’an’da Hz. Âdem’in iki oğlunun Allah’a kurban takdim ettiklerinden söz edilir (el-Mâide 5/27); bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir (el-Hac 22/34). Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık’ta İsâ’nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba’nın oğlu İsâ’yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.

İslâm’da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur’an’da, Hz. Peygamber’in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.

HAYAT Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

REKLAM

OYNAT 00:00 Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Müslüman coğrafyalarda kurbanlık telaşı başladı. Allah'ın rızasını kazanmak için kesilen kurbanlıklar, satış alanlarındaki yerini aldı. Peki, uygun fiyata iyi bir kurbanlık almak isteyenler, kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Gelin uzmanından dinleyelim.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkanı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.



