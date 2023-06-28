Kurban ibadeti hakkında Fatih Altaylı'dan hadsiz sözler: Kesmeyin, büyük ziyan oluyor

Fatih Altaylı YouTube kanalında Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti hakkında hadsiz ifadeler kullandı.
Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Allah'ın kesin hükmü olan Kurban ibadeti hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını isteyen Altaylı, "Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde." dedi.
"BÜYÜK BİR ZİYANLIK OLUYOR"
Altaylı, şu ifadeleri kullandı:
"BOĞA GÜREŞLERİNİ İZLEMEYE GİDECEĞİM"
ALLAH KATINDA O GÜN YAPILAN EN SEVİMLİ İBADET KURBAN KESMEK
Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)