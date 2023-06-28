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Hayat

Kurban ibadeti hakkında Fatih Altaylı'dan hadsiz sözler: Kesmeyin, büyük ziyan oluyor

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında Kurban ibadeti ile ilgili sözleri tepki çekti. Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti için "Büyük bir ziyanlık oluyor. Saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde" diye konuşan Fatih Altaylı, kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını istedi. "Hayvanlara eziyet edilmesin" diyen Altaylı'nın daha sonra "Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim" demesi ise tutarsızlık olarak yorumlandı.

20:22 . 28/06/2023 Çarşamba
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Fatih Altaylı YouTube kanalında Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti hakkında hadsiz ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı YouTube kanalında Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti hakkında hadsiz ifadeler kullandı.

Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Allah'ın kesin hükmü olan Kurban ibadeti hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını isteyen Altaylı, "Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde." dedi.

"BÜYÜK BİR ZİYANLIK OLUYOR"

Altaylı, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde. Ben kurban parasından daha fazla hem de parasal olarak yardım etmeyi tercih ediyorum. Herkese de böyle yapmayı tavsiye ediyorum. herhalde aynı kapıya çıkıyordur."

"BOĞA GÜREŞLERİNİ İZLEMEYE GİDECEĞİM"

"Hayvanlara eziyet etmeyin" diyen Fatih Altaylı'nın, aynı videonun içinde
"Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim"
demesi ise tutarsızlık olarak yorumlandı.

ALLAH KATINDA O GÜN YAPILAN EN SEVİMLİ İBADET KURBAN KESMEK

Âişe (r.a.)’dan rivayet edildiğine göre, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Ademoğlu kurban kesme gününde Allah katında kan akıtmaktan daha sevimli bir amel işlememiştir. O kurban, kıyamet günü boynuzları, kılları ve tırnaklarıyla gelecektir. Kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah katında hemen kabul olunur. Bu sebeple kestiğiniz kurbanlardan dolayı sıkıntı değil gönlünüz hoş olsun.” (İbn Mâce, Edahî: 3)


#Fatih Altaylı
#Kurban Bayramı
#YouTube
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