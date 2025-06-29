Kuşadası'nda öğrencilere uygulamalı çevre bilinci eğitimi

Eğitim kapsamında öğrencilere, milli parkın tarihi, jandarmanın milli parklardaki görevleri, uyulması gereken kurallar, doğa sevgisi, orman, çevre ve yaban hayatının korunması ile yaşayan canlı ve bitki türleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Eğitimin uygulamalı olarak yapılması, öğrencilere konuları yerinde gözlemleme ve öğrenme imkanı sundu. Yetkililer, bu tür eğitimlerin çocuklarda ve gençlerde çevre bilincinin artırılması, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitime katılan öğrenciler ise jandarma ekiplerine teşekkür ederek, doğa ile ilgili edindikleri bilgileri hayatlarında uygulayacaklarını ifade etti.