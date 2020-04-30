Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yıl dönümü: Zor şartlar ve imkansızlıklar içinde İngilizlere karşı zafer elde etmiştik

Milli Savunma Bakanlığı, Kut’ül Amare Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünü nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, “Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesiyle 104 yıl önce şanlı tarihimize eşsiz zaferlerden biri olarak yazılan Kut’ül Amare Zaferi’nin yıldönümünde aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Osmanlı Devleti’nin İngilizlere karşı en büyük ve önemli zaferlerinden Kut’ül Amare, zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde silahı inanç olan ordunun neler başarabileceğinin tarihteki önemli örnekleri arasında yer alıyor. Çanakkale’den sonra ikinci zafer Kut’ül Amare Zaferinin 104’üncü yılı kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kut’ül Amare Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümünde tüm şehitleri saygı ve rahmetle andı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tarihi zaferlerle dolu şanlı ordumuzun destanlarından olan Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadelerini kullandı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Osmanlı Cihan Devleti’nin emperyalistler tarafından dört koldan kuşatıldığı bir dönemde, 29 Nisan 1916’da Irak’ın Kut bölgesinde İngilizlere karşı kazandığımız destansı Kut’ül Amare Zaferimizin 104. yılında kahraman ecdadımızı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadesini kullandı.

TARİH BU ZAFERİ UNUTMAYACAK

Halil Paşa’nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916’da teslim almasının ardından, “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz” sözleriyle duyurduğu Kut’ül Amare Zaferi, 104’üncü yılında kutlanıyor. Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz birliklerinin teslim alınmasıyla kazanılan Kut’ül Amare zaferi, Çanakkale’nin ardından Birinci Dünya Savaşı’nın “en büyük zaferi” olma niteliği taşıyor. Genelkurmay Başkanlığının arşivinde, Türk ordusunun Kut’ül Amare’de yaptığı savaşa ve elde ettiği büyük zafere ilişkin birçok askeri belge bulunuyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, İngiliz tarihçi James Morris’in, “Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi” diye tanımladığı Kut’ül Amare Savaşı, Irak’ın doğu kesiminde Dicle Nehri kıyısındaki Kut şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz askerleri ile müttefiklerinin kuşatılmasıyla başladı ve kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilip, İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla 29 Nisan’da tamamlandı. Kesin Türk zaferiyle biten kuşatmanın ardından 3. Alay Komutanı Binbaşı Nazmi, Kut’taki hükümet konağına Osmanlı bayrağı, Tümgeneral Townshend’in karargahına da alayın sancağını dikti.

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Erdoğan’dan kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yıl dönümünü kutladı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “Milletimizin tüm zor şartlara ve kısıtlı imkanlara rağmen destansı bir mücadeleyle şanlı tarihimize altın harflerle kazıdığı Kut’ül Amare Zaferi’nin 104. yıl dönümü kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyorum.”